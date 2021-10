Austrian erweitert die Premium Economy Class

Der Umbau der Austrian Boeing 767-Flotte wird im ersten Quartal 2022 durchgeführt. Mit Sommerflugplan 2022 werden die drei B767-Maschinen, die primär Ziele in Nordamerika bedienen, in der neuen Kabinenkonfiguration fliegen. Herzstück der Premium Economy Class ist ein eigens für die Lufthansa Group angefertigter Sitz, der den Fluggästen im Vergleich zur Economy Class mehr Beinfreiheit und Komfort auf ihrer Reise bietet. Zudem können Fluggäste dieser Reiseklasse zwei Gepäcksstücke mit jeweils bis zu 23 kg kostenlos einchecken und an Bord ein Drei- bis Vier-Gänge-Menü genießen.

„Als österreichische Airline tragen wir 'Premium' im Herzen. Mit der Erweiterung der Premium Economy Class wollen wir noch mehr Fluggästen einen höheren Reisekomfort auf der Langstrecke bieten. Diese Reiseklasse spricht all jene an, die sich auf Fernreisen ein Stück mehr Komfort und Service wünschen und dennoch preisbewusst reisen möchten. Damit wird das Reiseerlebnis für jeden Passagier individuell gestaltbar und der Wohlfühlfaktor an Bord zunehmend optimiert“, so Vertriebsvorstand Michael Trestl.

Die Premium Economy Class im Überblick:

Premium-Sitz mit breiter Sitzfläche und großzügigem Sitzabstand

Fußstütze ab der zweiten Reihe bzw. Beinauflage mit integrierter Fußstütze in der 1. Reihe

Immer eine eigene Mittelarmlehne mit ausklappbarem Tisch und Cocktailtischchen

12-Zoll-Monitor mit Fernbedienung für das Bordunterhaltungssystem

Sitz mit Liegeeinstellung

Eigene Steckdose und USB-Anschluss am Sitz

2 x 23 kg Freigepäck

Drei- bis Vier-Gänge-Menü Welcome Drink

Kulturbeutel mit nützlichen Reise-Accessoires

Preislich liegt die Reiseklasse zwischen Business- und Economy Class, so gibt es beispielsweise den Flug Wien-New York-Wien ab 899 EUR inklusive Steuern und Gebühren. (red)