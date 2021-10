ANA: Jubiläum mit Boeing 787

In Anlehnung an die ersten Flugrouten der ANA mit der ersten 787-8 vor zehn Jahren werden die Jubiläumsflüge auf den Routen Tokio/Haneda – Okayama und Tokio/Haneda – Hiroshima angeboten. Die Passagiere auf diesen Sonderflügen erhalten Erinnerungsgeschenke und werden bei der Ankunft an den Flughäfen Okayama und Hiroshima mit einer Wasserfontäne begrüßt.

10 Jahre Dreamliner

Die ANA Gruppe setzt die Boeing 787 seit der Markteinführung ein, gab 2004 die weltweit erste Bestellung für diesen Flugzeugtyp auf und stieß damit die komplette Neuentwicklung dieses Flugzeugtyps an. Seit ihrem Debüt im Jahr 2011 hat sich die Boeing 787 hervorragend bewährt und ist bekannt und beliebt für ihre innovativen Verbesserungen bei der Treibstoffeffizienz und in der Kabinenumgebung. In den vergangenen zehn Jahren hat ANA gemeinsam mit den Fertigungspartnern das Flugzeug kontinuierlich angepasst und neue Technologien und Materialien zur Verbesserung des Flugerlebnisses eingeführt. Die Aufnahme des Flugzeugs in die Flotte vor zehn Jahren ermöglichte ANA eine deutliche Ausweitung des internationalen Streckennetzes und unterstützt die Fluggesellschaft seitdem dabei, den Kohlendioxidausstoß zu verringern und gleichzeitig extrem hohe Servicestandards beizubehalten. Zu den anstehenden Jubiläums-Events gehört unter anderem auch eine Online-Tour durch Japan, die von einem Piloten aus dem Cockpit einer Boeing 787 geführt wird. (red)