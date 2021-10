Costa: All-Inclusive-Special für das Reisejahr 2022

Costa Kreuzfahrten hat sich für den Herbst ein besonderes Buchungs-Special einfallen lassen: Noch bis 22. November 2021 erhalten Kunden bis zu 500 EUR Ermäßigung pro Kabine. Das Angebot ist ab sofort für eine breite Produktpalette und beinahe das gesamte Reisejahr 2022 lang gültig. So stehen beispielsweise Reisen in den Emiraten, im Mittelmeer sowie in Nordeuropa, aber auch die neuen Kreuzfahrten mit der Costa Venezia ab/bis Istanbul und Abfahrten mit dem zweiten LNG Neubau Costa Toscana zum Vorteilspreis zur Verfügung.

Neuer Costa Folder

Begleitet wird die Aktion von einem 30-seitigen Folder, der einen Überblick über die aktuellen Costa All-Inclusive-Angebote bietet und in Kürze in den Reisebüros eintreffen wird. Darin enthalten sind auch die Abfahrten mit dem zweiten LNG-Neubau Costa Toscana, die ab März 2022 im Mittelmeer starten.

Zusätzlich werden die beliebten Fly & Cruise-Pakete im Folder näher erläutert: Auf den Routen der Costa Firenze in den Emiraten und im Mittelmeer ab/bis Barcelona und der Costa Venezia ab/bis Istanbul und für die Costa Diadema im Norden ab/bis Kiel starten Costa Gäste ganz bequem mit einem Direktflug von verschiedenen österreichischen Flughäfen (z.B. Wien, Salzburg).

„Mit dem neuen Folder möchten wir den KollegInnen in den Reisebüros einen guten Überblick über unser vielfältiges All-Inclusive-Angebot geben. Denn auch Abfahrten mit unserem neuen LNG-Schiff Costa Toscana, die im Frühling auf wundervolle Kreuzfahrten im Mittelmeer aufbricht, sind dadurch vergünstigt buchbar“, so Bernard Bohn, Head of Trade Sales.

Zusätzliche Sicherheit & Flexibilität

Bei Abfahrten im Mittelmeer und in den Emiraten bis 31. März 2022 enthält das All-Inclusive-Paket zudem eine Covid-19-Versicherung. So zum Beispiel auch für die 8-Tage-Route „Orientalische Nächte“ (Vereinigte Arabische Emirate, Katar und Oman) auf der Costa Firenze ab/bis Dubai, die pro Person inkl. Flügen ab/bis Wien ab 1.099 EUR gebucht werden kann und vor allem für Expo-Interessierte von besonderem Reiz ist.

Da Gästen in diesen Zeiten Flexibilität besonders wichtig ist, können Costa Kreuzfahrten einmalig bis 15 Tage vor Abfahrtstermin kostenlos umgebucht werden. Das Sonderangebot gilt für eine große Auswahl an Kreuzfahrten und alle Kabinen-Typen und beinhaltet neben der Vollpension und den Getränken auch das tägliche Trinkgeld an Bord. Mit dem Costa Sicherheitsprotokoll genießen Reisende an Bord der Schiffe ihren Urlaub zudem unbeschwert und sicher.

Alle Informationen zur aktuellen Verkaufsaktion unter: www.costaextra.at (red)