VIVA Cruises ist ab sofort ganzjährig unterwegs

VIVA Cruises startet ohne Winterpause ins neue Jahr 2022 und bietet ab sofort auch Flussreisen in den Wintermonaten Jänner, Februar und März an. „Während viele eine Winterpause einlegen, starten wir als einziger Veranstalter nahtlos in die neue Saison 2022 und bieten damit durchgängig Flusskreuzfahrten an. Wir möchten unseren Kunden das ganze Jahr über die Möglichkeit geben, ihren Urlaub mit uns zu verbringen und auch im Winter eine entspannte, gemütliche Flusskreuzfahrt zu erleben. Die neuen Reisen im Frühjahr eignen sich auch für Kulturbegeisterte und sind der ideale Start in das Jahr – ob mit Partner, der Familie oder mit Freunden“, erklärt Andrea Kruse, Geschäftsführerin von VIVA Cruises.

Kultur & Kulinarik an Bord der VIVA Tiara

Die VIVA Tiara startet am 20. Jänner 2022 zu Vier-Nächte-Citytrips ab/bis Düsseldorf nach Amsterdam, Rotterdam und Antwerpen. Ganz nach dem Motto der Reise „Kunst, Kultur & Genuss“ warten hier während der Reisen und im Rahmen des Ausflugspakets besondere Sehenswürdigkeiten wie das Nationalmuseum Rijksmuseum in Amsterdam oder das Boijmans Museum in Rotterdam auf die Gäste. Mit einem Bier- und Schokoladen-Tasting steht der Aufenthalt in Antwerpen ganz im Fokus des Themas Genuss und Rotterdam entdecken Gäste im Zeichen der besonderen Architektur der Stadt.

Die Kurzreisen sind ab sofort ab 350 EUR pro Person buchbar.

Krimi-Kreuzfahrten an Bord der Swiss Ruby

Am 12. Februar 2022 starten die Sieben-Nächte-Reisen des Schiffes Swiss Ruby. Mit maximal 88 Gästen geht es auf abwechslungsreichen Routen, die ganz unter dem Motto „Krimi Kreuzfahrten“ stehen, von Düsseldorf nach Berlin und von Berlin wieder zurück nach Düsseldorf. Zusammen mit dem Gmeiner Verlag, der seinen Fokus auf Deutschland-Krimis legt, hält VIVA Cruises ein vielseitiges Bordprogramm bereit. Ausgewählte Autoren begleiten die Reisen und halten exklusive und spannende Lesungen für die Gäste – erste Autoren werden in Kürze auf der Webseite sowie auf den Social-Media-Kanälen von VIVA Cruises bekannt gegeben. Außerdem sind während der Reisen auch Besuche von Originalschauplätzen der Bücher geplant.

Die Sieben-Nächte-Flusskreuzfahrten sind ab 995 EUR pro Person buchbar.

Wellness-Kurzreisen an Bord der VIVA Moments

Ebenfalls neu im Programm sind im kommenden Jahr die Wellness-Kurzreisen an Bord der VIVA Moments von Jänner bis März. Die fünftägigen Wellnessreisen starten in Düsseldorf und führen entlang des Rheins zu Stopps wie Boppard und Bonn, während es bei einer zweiten Route nach Koblenz, Frankfurt am Main und Speyer geht. Diese Reisen bieten verschiedene Spa-Angebote, ausgewählte Ausflugspakete und ein thematisch passend erweitertes VIVA All-Inclusive. Für pure Entschleunigung an Bord sorgt unter anderem das ausgebildete Massageteam – die ersten 30 Minuten Massageanwendung schenkt VIVA Cruises seinen Gästen.

Die Reisen sind ab 395 EUR pro Person buchbar.

