Ikarus Tours 2022: Die ganze Welt in einem Buch

Darin werden rund 250 Reisen in 125 Länder unserer Erde, quasi „die ganze Welt in einem Buch“, vorgestellt. Etwa ein Drittel der Reisen führt in europäische Reiseziele. Unterteilt werden alle Reisen seit dem letzten Jahr in vier Produktlinien:

CLASSIC-Touren , Rundreisen zu zahlreichen landschaftlichen und kulturellen Höhepunkten und in kleiner Gruppengröße mit 4 oder 6 und höchstens 16 Reisegästen.

IKARUS & MORE-Touren, Kooperationsreisen mit Reisepartnern, bei denen IKARUS TOURS nicht federführend die Reise konzipiert. Dafür bieten diese Reisen meist viele Reisetermine und, aufgrund einer höheren Gruppengröße, noch attraktivere Reisepreise.

Die Mindestgruppengröße hat der Veranstalter bei zahlreichen Reisen auf 4 Reiseteilnehmer verringert. Damit reduziert sich die Wahrscheinlichkeit einer Tourabsage wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl deutlich. Zudem garantiert IKARUS TOURS die Durchführung zahlreicher Reisen bereits ab 2 oder 4 Teilnehmern. Sämtliche Reisen für 2022 sowie weitere Sonder- und Themenreisen sind online auf der Website des Unternehmens veröffentlicht und buchbar, das schließt das umfassende Arktis- und Antarktis-Expeditionsprogramm mit ein.

Reisen werden billiger

Das Preisniveau der Reisen ist über das Gesamtprogramm betrachtet um etwa 3% gesunken. Für Buchungen für das kommende Jahr gewährt der Veranstalter bis Ende Dezember 2021 auf alle Reisen seines FERNE WELTEN-Programmes, die entsprechend gekennzeichnet sind, eine Frühbucherermäßigung in Höhe von 2% auf den Grundreisepreis. Im zurückliegenden Sommer konnte IKARUS TOURS wieder zahlreiche Rund- und Erlebnisreisen, vornehmlich innerhalb Europas, erfolgreich durchführen. Länder wie Island, Griechenland, Serbien, Montenegro oder die baltischen Staaten waren dabei die beliebtesten Reiseziele. Im Herbst sind nun verstärkt Reiseziele wie Mexiko, Ecuador, Usbekistan, Namibia oder Französisch-Polynesien gefragt.

Digitaler Blätterkatalog für Individualisten

Auch organisierte Individualreisen, bei denen Reisegäste ohne Gruppe, bevorzugt zu zweit, in den schönsten Reisezielen der Erde unterwegs sind, werden derzeit verstärkt nachgefragt. IKARUS TOURS wird dazu Mitte Oktober wieder sein Individualreiseprogramm AUF MEINE TOUR als digitalen Blätterkatalog veröffentlichen.

Katalog in Polare Welten

Parallel zum neuen FERNE WELTEN-Programm wurde von IKARUS TOURS auch eine 28-seitige Special Edition von POLARE WELTEN 2022-23 aufgelegt. Darin findet sich eine feine Auswahl an Expeditions-Seereisen in die polaren Regionen unserer Erde. Auf kleinen Expeditions-Schiffen, wie z.B. MS PLANCIUS oder MS ORTELIUS, reisen naturbegeisterte Gäste im Sommer und Herbst 2022 nach Spitzbergen, Grönland, Island, Kanada oder in die russische Arktis, im Winter 2022/23 zur Antarktischen Halbinsel, nach Südgeorgien und zu den Falklandinseln. Reisebüros in Österreich können ab sofort über die Firma Kubeos Kataloge bestellen. Anfragen und Buchungen beim bewährten Team der Generalvertretung für Österreich: Reisestudio Ikarus, Langwiesgasse 22, 1140 Wien Tel.01/492 40 95 office@ikarus-dodo.at