Sabre und Emirates schließen neue Vertriebsvereinbarung

Mit der neuen Übereinkunft haben Reisebüros und Reiseeinkäufer über das globale Vertriebssystem (GDS) von Sabre ab sofort Zugriff auf den Content von Emirates. Darüber hinaus werde Emirates NDC-Angebote über das Sabre-GDS erstellen und vertreiben, so die Unternehmen in einer gemeinsamen Presseaussendung.

Langjährige Partnerschaft wiederbelebt

„Es freut uns sehr, dass wir unsere langjährige Partnerschaft mit Emirates wieder aufleben lassen", sagt Roshan Mendis, Chief Commercial Officer, Sabre Travel Solutions. „Es ist unser Ziel, ein nachhaltiges Vertriebsmodell zu schaffen, das alle Beteiligten Vorteile bietet; unsere neue Vereinbarung mit Emirates ist ein Beleg, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dies ist das Ergebnis intensiver Diskussionen zwischen beiden Parteien – durch die neue Vereinbarung wird sich das Buchen und der Verkauf von Reisen einfacher gestalten, was einen deutlichen Mehrwert für die Reisebüros wie auch für Emirates darstellt.“

Der neue Vertrag verbinde Emirates mit einem globalen Netzwerk von Reisebüros und Reiseeinkäufern und unterstütze die Airline dabei, ihren Passagieren personalisierte Angebote zu machen, heißt es weiter.

Effizienz und Flexibilität

„Wir freuen uns über diese Vertriebsvereinbarung mit Sabre“, so Adnan Kazim, Chief Commercial Officer, Emirates. „Mit dieser Übereinkunft werden wir den Anforderungen unserer Vertriebspartner gerecht, indem wir ihnen Flexibilität, Auswahl und Effizienz bieten. So können sie in der aktuellen Situation erfolgreich sein und uns helfen, Umsatz und Wachstum zu steigern."

Zusätzlich zu der neuen Vereinbarung nutzt Emirates in Bereichen wie Netzwerkplanung, Umsatzoptimierung und Market Intelligence einige von Sabres fortschrittlichen Technologielösungen für Retailing und Datenanalyse. (red)