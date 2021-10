ÖBB: KlimaTicket gestartet

Ab 26.Oktober kann man mit dem KlimaTicket in allen öffentlichen Verkehrsmitteln durch ganz Österreich – Städte und Land - fahren und dabei die Umwelt schonen.

„Das KlimaTicket ist ein echter Gamechanger für den öffentlichen Verkehr. Mit einem einzigen, günstigen Ticket für den öffentlichen Verkehr wird der Umstieg vom Auto auf Bus und Bahn richtig attraktiv. Wir freuen uns, dass wir mit der Einführung des KlimaTicket die Bedeutung der ÖBB als größtes Klimaschutzunternehmen des Landes weiter stärken können“, unterstreicht ÖBB CEO Andreas Matthä.

Umstieg leichtgemacht

„Mit den ÖBB 1. Klasse Upgrades zum KlimaTicket bieten die ÖBB auch all jenen Reisenden ein besonderes Angebot, die bisher die ÖSTERREICHCARD 1. Klasse genutzt haben. Denn Kunden können dann einfach auf das KlimaTicket umsteigen. Um allen Kunden weiterhin die Annehmlichkeiten der 1. Klasse in Form eines Jahresabos bieten zu können, kann das KlimaTicket ganz einfach in der ÖBB App oder auf tickets.oebb.at ab 1. Oktober 2021 upgegradet werden. Mit dem ÖBB 1. Klasse Upgrade ab 1.030 EUR ist nicht nur den Komfort der 1. Klasse in allen ÖBB Fernreisezügen, sondern auch der Zugang zu den 7 exklusiven ÖBB Lounges. zu erwarten. Zusätzlich können ab Einführung des KlimaTickets günstige Reservierungsabos für die 2. Klasse, 1. Klasse oder die Business Class gebucht werden. (red)