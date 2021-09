morePEP in Style: Neue Hotel-PEP's

morePEP in Style bietet luxuriöse Premium-PEP’s für Hotels, Flüge, Kreuzfahrten und Mietwagen an. Diese sind ausschließlich für Personen buchbar, die hauptberuflich und aktiv in der Touristik tätig sind und dies mit einer entsprechenden Berechtigung nachweisen können.

The Ritz-Carlton Abama, Kanaren

Die 160 Hektar große Finca in Guía de Isora, befindet sich in einem abgeschiedenen Winkel der Insel Teneriffa. Das Resort überrascht und erfreut seine Besucher mit vulkanischen Landschaften, üppiger Vegetation und über 300 Pflanzen-, Baum- und Palmensorten sowie mit einem atemberaubenden Panoramablick über den Atlantik und auf die Insel La Gomera. Teneriffa ist auf der Welt als Insel des ewigen Frühlings bekannt. Dank der ausgezeichneten Lage können Sie im The Ritz-Carlton Abama Hotel nicht nur mehr Stunden Sonnenschein als irgendwo sonst in Spanien genießen, sondern sich auch auf dauerhafte frühlingshafte Temperaturen freuen. Das Kernstück des Resortkomplexes bildet die Zitadelle in idealer Lage zwischen dem Strand und dem Golfplatz. Hier befinden sich die meisten Bars und Restaurants der Anlage, das opulent eingerichtete Wellnesscenter, die geheimen Gärten, Seen und die Swimmingpools.

PEP-Angebot: 2 Nächte in der Abama Deluxe Resort View kosten inklusive Frühstück ab 213 EUR pro Person (maximal für 14 Nächte verfügbar).

LUX* South Ari Malediven

Als einzige Siedlung auf der Insel Dhidhoofinolhu im Atoll von South Ari bietet dieses Luxusresort auf den Malediven einen echten Einblick in unberührtes Inselleben. Eine spontane Atmosphäre bietet an allen Ecken reizende Überraschungen, von improvisierten Kinoabenden am Strand bis hin zu spontanen Musikdarbietungen. Die Lagune ist ideal fürs Schnorcheln und Beobachten von Walhaien, und die beiden Pools und das Spa dieses idyllischen Malediven-Resorts bieten eine willkommene Abwechslung zum Strand.

PEP-Angebot: 4 Nächte im Beach Pavillon kosten inklusive Frühstück sowie Flugtransfer und Transferflüge ab/bis Male ab 1.055 EUR pro Person (maximal für 30 Nächte verfügbar). (red)