Lufthansa: Traveler ID for Safe Travel

Die Traveler ID for Safe Travel ist derzeit bei elf Fluggesellschaften im Einsatz, weitere Kunden werden in Kürze bekannt gegeben.

Lufthansa-Fluggäste haben es einfacher

Diese Funktion ist nun auf allen rund 2000 wöchentlichen Flügen der Lufthansa aus Nicht-Risiko-Gebieten des Schengenraums möglich. Darüber hinaus ist die Traveler ID for Safe Travel vollständig mit CENTOGENE, dem Partner der Lufthansa für medizinische Tests in Deutschland, verbunden. Das bedeutet, dass Reisende, die ihren PCR- oder Antigentest über CENTOGENE buchen, beim Einchecken über die Airline-App ebenfalls einen QR-Code scannen können und die Dokumentation automatisch über die Verbindung von Amadeus zu CENTOGENE verarbeitet wird.

Airport Companion App

Bevor Passagiere die Möglichkeit haben, ihre Gesundheitsdokumente zu scannen oder hochzuladen, gleicht die Traveler ID for Safe Travel die Anforderungen für die jeweilige Reise mit den Länderbestimmungen ab, so dass nur Passagiere, die Gesundheitsdokumente vorlegen müssen, dazu aufgefordert werden. Lufthansa nutzt darüber hinaus die Amadeus Airport Companion App, mit der die Mitarbeiter am Flughafen die Bordkarten der Passagiere über ein iPad einscannen und so die Passagierströme im gesamten Terminal flexibel steuern. In Kürze werden die Lufthansa-Agenten die Airport Companion App auch zum Scannen und Verarbeiten von Gesundheitsdokumenten einsetzen, so dass die Passagierdaten jederzeit aktualisiert werden können, ohne an die Check-in-Schalter gebunden zu sein.

„Wir freuen uns, dass wir durch die Zusammenarbeit mit Amadeus den Komfort und die Effizienz des Self-Service-Check-ins für unsere Reisenden auf bestimmten Strecken wiederherstellen können. Es ist Zeit für reibungslose Reisen, und wir wissen, dass die Menschen sich danach sehnen, wieder zu fliegen. Dazu brauchen sie die richtige Technologie, um sich sicher fühlen zu können", sagt Dr. Christian Pöselt, Head of Passenger Service Systems bei der Lufthansa Group.