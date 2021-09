Emirates schreibt 3.500 Stellen aus

Um den kontinuierlichen Ausbau des Flugbetriebs zu unterstützen, startet Emirates eine weltweite Kampagne zur Einstellung von 3.000 Flugbegleitern und 500 Flughafenmitarbeitern für das Drehkreuz Dubai in den kommenden sechs Monaten. „Die verfügbaren Stellen sind in Dubai angesiedelt und bieten aufregende Möglichkeiten für freundliche, energiegeladene und dienstleistungsorientierte Menschen, die als Markenbotschafter von Emirates die Welt kennenlernen möchten“, heißt es in einer Aussendung des Unternehmens.

Bewerbungen leicht gemacht

Bewerber, die sich für eine Tätigkeit bei Emirates als Kabinenbesatzung oder als Flughafendienstmitarbeiter interessieren, erfahren auf www.emiratesgroupcareers.com mehr über die Stellenanforderungen und können ihre Bewerbung dort einreichen.

Emirates hat den Betrieb im Zuge der Lockerungen der weltweiten Reisebeschränkungen schrittweise wiederhergestellt. Die Fluggesellschaft fliegt derzeit mehr als 120 Destinationen an, was 90% des vor der Pandemie bestehenden Streckennetzes entspricht, und plant, bis Ende des Jahres 70% ihrer Kapazität wiederherzustellen. Dazu gehört auch die Wiederinbetriebnahme weiterer Flugzeuge vom Typ Airbus A380, dem Flaggschiff der Airline. (red.)