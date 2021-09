Seabourn: Quest und Sojourn im Sommer im Mittelmeer

Die Seabourn Quest kreuzt ab Mai bis Mitte Juli in der Adria und im Ionischen Meer, bevor sie dann Ziele in Spanien, Portugal, Frankreich und dem Vereinigten Königreich anläuft. Die Seabourn Sojourn kehrt im Juni 2022 ins westliche Mittelmeer zurück und befährt die französische und italienische Riviera, Spanien, Portugal, Gibraltar, Marokko, Malta and die Kanarischen Inseln.

Seabourn Quest: Absage der Antarktis- und Südamerika-Routen

Die neuen Daten für den Neustart bedeuten, dass die Antarktis- und Südamerika-Reisen 2022 der Seabourn Quest storniert werden müssen. Betroffene Gäste und Reisebüros werden entsprechend informiert. Da es im Callcenter zu einem hohen Anrufaufkommen und langen Wartezeiten kommen kann, bittet Seabourn darum, für erste Informationen zunächst die Online-Ressourcen auf der Website zu nutzen. (red)