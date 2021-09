Flughafen Graz: Eurowings startet mit Stuttgart Flügen

Viermal pro Woche – montags, mittwochs, donnerstags und freitags – verbindent ein Airbus A-319 der Lufthansa-Tochter Graz mit der Wirtschaftsmetropole Stuttgart.

„Wir freuen uns sehr, dass wir ab sofort der Steiermark erstmals eine direkte Eurowings-Verbindung nach Stuttgart anbieten können. Mit unseren vier wöchentlichen Flügen ab dem Flughafen Graz verknüpfen wir die beiden starken Wirtschafts- und Touristikregionen noch enger“, erklärt Eurowings CEO Jens Bischof

Der Flughafen Graz habe nach dem Corona-bedingten Zwischenstopp wieder Auftrieb und gehe in den Steigflug über. Die steirische Exportwirtschaft stehe für mehr als 8.000 exportierende Unternehmen mit einem Warenexportvolumen von 26 Mrd. EUR und Wachstumsraten, die deutlich über Rest-Österreich liegen würden. Von der direkten Anbindung an Stuttgart würden künftig etliche Betriebe vom internationalen Großkonzern bis hin zum mittelständischen Hidden Champion im Hightech-Bereich profitieren, so Holding Graz Vorstandsvorsitzender Wolfgang Malik.

Drei deutche Wirtschaftszentren im Flugplan

„Mit Stuttgart haben wir nun nach Frankfurt und Düsseldorf ein drittes wichtiges Wirtschaftszentrum in Deutschland direkt an Graz angebunden“, informiert Wolfgang Grimus, Geschäftsführer des Flughafen Graz. „Neben den starken Wirtschaftsverflechtungen sind Graz und die Steiermark auch ein beliebtes touristisches Ziel für Urlaubsgäste aus Baden-Württemberg, dem drittgrößten Bundesland Deutschlands.“ (red)