Qatar Airways startet Rabattaktion

Zudem sammelt man im Rahmen der zeitlich begrenzten Aktion doppelte Qpoints im Qatar Airways Privilege Club. KundInnen, die sich neu für den Privilege Club registrieren, erhalten zusätzlich 5.000 Bonus-Qmiles sowie ein exklusives Angebot für Flüge, um an der FIFA Weltmeisterschaft Qatar 2022TM teilzunehmen. Die Sonderangebote gelten für Flüge zu Zielen in Europa, Afrika, im Mittleren Osten sowie in Nord- und Südamerika und müssen über www.qatarairways.com oder über offizielle Verkaufsbüros der Fluggesellschaft gebucht werden.

Dubai, Kapstadt oder Sansibar

Die günstigen Flugpreise gelten für alle Qatar Airways Flüge, die zwischen dem 7. und 13. September 2021 gebucht werden sowie vom 7. September 2021 bis zum 31. August 2022 stattfinden. Economy Class Passagiere können von günstigen Flugtarifen zu Zielen wie Dubai, Kapstadt oder Sansibar bereits ab 309 EUR ex Deutschland, 349 EUR ab Österreich und 409 Schweizer Franken ab der Schweiz profitieren. In der Business Class starten die Flugpreise zu den beliebten Destinationen bei 1.429 EUR ab Deutschland, 1.509 EUR ab Österreich und 1.849 Schweizer Franken ab der Schweiz. (red)