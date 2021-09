AUA: Ferienflüge weden zu Linienverbindungen

Die Urlaubsziele Antalya, Catania, Ibiza, Palma de Mallorca, Keflavík und Mykonos, die heuer im Charterprogramm der Airline geführt wurden, seien ab sofort als reguläre Austrian Flüge für die Sommersaison 2022 (Palma bereits für die Wintersaison 2021/22) buchbar. Flüge nach Málaga und auch teilweise nach Neapel seien bereits zu Linienflügen angepasst worden.

Durch die Umstellung sei eine engere Verzahnung mit dem Rest des Austrian Streckennetzes möglich. Für die neu als Linienflüge angebotenen Strecken würden alle Kundenvorteile des Austrian Airlines Linienangebots gelten. So hätten Fluggäste nun auch zu diesen beliebten Feriendestinationen die Möglichkeit, zwischen den Buchungskategorien Economy und Business Class wählen zu können. Wie auf allen Austrian-Kontinentalflügen unter drei Stunden würden Economy Class KundInnen in Zukunft auch auf diesen Strecken die Produkte der Austrian Melangerie angeboten werden, schreibt die Airline in einer Aussendung.

Malediven, Mauritius und Mexiko

Mit Ende Oktober fliegt Austrian im Rahmen des Winterflugplans 2021/22 unter anderem erneut mehrmals wöchentlich zu beliebten Warmwasserdestinationen wie Mauritius oder den Malediven. Cancún an der mexikanischen Karibikküste kommt als neue Destination ab 24. Oktober dazu. (red)