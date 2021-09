Ponant: Neuzugang erreicht geografischen Nordpol

Die Le Commandant Charcot ist nicht nur das erste französische Schiff am nördlichsten Punkt der Erde, sondern auch das erste Schiff mit LNG-Antrieb, das dieses Ziel erreicht hat. Aktuell befindet sich der Neubau auf einer Testfahrt, bevor das Schiff im November in seine erste Saison in der Antarktis startet.

"Ultimative Errungenschaft eines gemeinsamen Abenteuers"

Der langjährige Ponant Kapitän, Etienne Garcia war bei diesem bahnbrechenden Moment am Steuer, an seiner Seite der ebenfalls sehr erfahrene Kapitän Patrick Marchesseau. „Ich bin sehr stolz darauf, am Steuer des allerersten französischen Schiffes zu stehen, das den geografischen Nordpol erreicht hat. Es ist die ultimative Errungenschaft eines gemeinsamen Abenteuers, das Ponant vor vielen Jahren begonnen hat. Ich bin der Crew und allen Mitarbeitern an Bord sehr dankbar, die dazu beigetragen haben, dies alles möglich zu machen“, sagte Kapitän Etienne Garcia.

Revolutionäres Polarexpeditionsschiff

Am 29. Juli 2021 wurde das erste hybride elektrische Polarexpeditionsschiff auf der VARD-Werft, einer Tochtergesellschaft der Fincantieri, in Norwegen im Rahmen einer Flaggentauschzeremonie offiziell an Ponant übergeben. Insgesamt dauerte es sechs intensive Jahre, von den ersten Skizzen bis zum fertigen Schiff, bis die Le Commandant Charcot als mittlerweile dreizehntes Schiff in der Flotte begrüßt werden konnte.

Mit der Übernahme der Le Commandant Charcot gehört die Flotte von Ponant zu den modernsten und umweltfreundlichsten auf dem Markt. (red)