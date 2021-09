Beachcomber: Einladung zur Roadshow in Salzburg

Die Corona-konforme Roadshow der Hotelgruppe aus Mauritius macht am 12. Oktober 2021 Halt in Salzburg.

Nach der erfolgreichen Happy Hour Roadshow im Herbst 2020 lädt das Team der Beachcomber Resorts & Hotels aus Ottobrunn auch im Herbst 2021 wieder zu kleinen, Corona-konformen Afterwork-Events ein, um über Specials, Neuigkeiten und die aktuelle Lage in Mauritius zu informieren.

Neben zahlreichen Terminen in deutschen Städten macht die Roadshow auch einmal in Österreich halt: Und zwar am 12. Oktober 2021, in Salzburg.

Details zum Event: Die Beachcomber Happy Hour Events mit Drinks und Snacks in kleiner Runde finden immer von 18:30 Uhr bis 21:30 Uhr, Corona-konform mit rund 15 Gästen (ein Teilnehmer pro Reisebüro) pro Veranstaltung statt.

Anmeldung zur Roadshow: bis 10. September 2021 unter info@beachcomber.de (red)