TUI Deutschland: Baumert neuer Chef der Geschäftsführung

Er übernimmt dann die Verantwortung für das Veranstaltergeschäft in der Central Region mit den Märkten Deutschland, Österreich, Polen und der Schweiz. Stefan Baumert folgt auf Marek Andryszak, der seine Aufgaben bei der TUI mit dem Ende des aktuellen Geschäftsjahres zum 30. September abgeben wird.

Stefan Baumert hat nach seinem BWL-Studium mit Schwerpunkt Internationales Management 1999 seine berufliche Laufbahn bei TUI begonnen. Der Deutsche hat in verschiedenen Management-Funktionen in Deutschland und London gearbeitet und kennt den deutschen und den internationalen Reisemarkt seit vielen Jahren. Seit 2017 ist er Geschäftsführer Touristik der TUI Deutschland.

„Ich freue mich auf die neue Herausforderung und auf das gesamte Team. Unsere Kolleginnen und Kollegen, die Reisebüros, die Service- und Callcenter, die Hoteliers, die Mitarbeitenden in den Urlaubsländern - wir alle gemeinsam machen den Urlaub unserer Gäste zu einem ganz einzigartigen Erlebnis. Das möchte ich in Zukunft gemeinsam und partnerschaftlich weiterentwickeln. Urlaub ist etwas sehr emotionales und sehr persönlich. Diese ganz besonderen Erlebnisse für unsere Gäste sind unser Ansporn“, so Stefan Baumert.

Zum Abschied von Marek Andryszak sagt TUI-Vorstand David Burling: „Ich danke Marek Andryszak für die sehr gute Zusammenarbeit in den letzten Jahren. Er hat TUI Deutschland erst mit sehr großem persönlichen Einsatz durch die Zeit der Pandemie geführt und dann auch den Restart im Sommer 2021 erfolgreich gestaltet. Er hat in seinen über zwanzig Jahren bei TUI sehr viel erreicht und ein engagiertes und innovatives Team aufgebaut. Im Namen aller Mitarbeitenden wünsche ich ihm auch für die Zukunft Erfolg und vor allem persönlich alles erdenklich Gute.“ (red)