morePEP in Style: Ferne Hotelschätze

morePEP in Style bietet luxuriöse Premium-PEP’s für Hotels, Flüge, Kreuzfahrten und Mietwagen an. Diese sind ausschließlich für Personen buchbar, die hauptberuflich und aktiv in der Touristik tätig sind und dies mit einer entsprechenden Berechtigung nachweisen können.

Secrets Royal Beach Punta Cana

Das Secrets Royal Beach Punta Cana liegt an der Playa Bavaro an einem über 700 m langen, palmengesäumten Sandstrand, eingebettet vom türkisen Karibischen Meer. Die schlichte Architektur des Hauses bildet einen wunderbaren Kontrast zu den eleganten Zimmern und den beinahe unendlichen Annehmlichkeiten und Serviceleistungen des Unlimited-Luxury® all-inclusive Programms. Urlauber entspannen im Secrets Spa by Pevonia®, sonnen sich in der warmen karibischen Sonne, genießen das Unterhaltungsprogramm oder wagen einen Abschlag auf den nahe gelegenen Weltklasse-Golfplätzen. Nur 23 Minuten vom internationalen Flughafen Punta Cana entfernt bietet dieser Zufluchtsort nur für Erwachsene eine Reihe von Möglichkeiten zum Entspannen und Erwachen.

PEP-Angebot: 5 Nächte in der Junior Suite im Doppelzimmer kosten bei AI ab 662 EUR pro Person (maximal für 21 Nächte verfügbar). Bis zu 25 % Zusatzrabatt für alle Reisen vom 01.11.2021 bis 30.4.2022 bei Buchung vor dem 31.10. 2021.

TAJ Cape Town

Im Gebäude der alten Reserve Bank an der Ecke von St. George’s Mall und Wale Street gelegen, ist das Taj Cape Town, das erste Hotel der TAJ Gruppe in Südafrika, der Inbegriff von stilvollem Luxus. Eleganz anstatt Prunk ist hier das Motto. Das historische Gebäude der Bank wurde aufwändig renoviert und verbindet historische Architektur mit zeitgemäßem Design. Darüber erhebt sich ein gewaltiger Turmbau, der die modernen Elemente der Architektur betont. Die perfekte Lage macht es zum idealen Ausgangspunkt das authentische Kapstadt, eine Mischung aus faszinierender Historie, exotische Kultur, seelenvolle Kunst und lebhafte Unterhaltung, zu entdecken.

PEP-Angebot: 2 Übernachtungen in einem Luxury Tower Mountain View Doppelzimmer inklusive à la carte Frühstück (full English breakfast) ab 235 EUR pro Person (maximal für 30 Nächte verfügbar).

JW Marriott Mauritius Resort

Auf der südwestlichen Seite der Insel gelegen, zaubern der weiße Sandstrand von Le Morne und seine warme türkisfarbene Lagune eine magische Umgebung. Eingerahmt von den feinsandigen weißen Naturstränden der Lagune der Halbinsel Le Morne – einer USNESCO-Welterbestätte – und dem Bergmassiv liegt das im kolonialen Stil erbaute JW Marriott in perfekter Lage für Wassersportler und Ruhesuchende. Inspiriert von den Prinzipien der Achtsamkeit, ist JW Marriott eine Oase, in der Sie sich darauf konzentrieren können, sich ganz und gar im Hier und Jetzt fühlen.

PEP-Angebot: 5 Nächte in der Junior Suite sind inklusive Frühstück ab 748 EUR verfügbar. 2 Kinder bis 12 Jahre wohnen kostenfrei inkl. aller Mahlzeiten im Zimmer der Eltern (maximal für 30 Nächte verfügbar).