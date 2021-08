Malta: Open-Air-Konzert mit Star-Tenor Joseph Calleja

Am Samstag, den 4. September bringt der international gefeierte Künstler sieben Jahrzehnte der Festivalgeschichte in einem Konzert zu Gehör. Begleitet wird er vom Malta Philharmonic Orchestra und der Rhythmusgruppe von Sanremo unter der Leitung von Maestro Leonardo De Amicis. Schauplatz des Musikevents ist der Il-Fosos Square in Floriana vor den Toren von Maltas Hauptstadt Valletta.

Hochkarätige Künstler

Das Publikum erwartet ein umfangreiches Repertoire aus sieben Jahrzehnten des Musikfestivals von Sanremo. Zahlreiche italienische Talente wie die ehemaligen Festivalteilnehmer Fiorella Mannoia und der Sänger NEK, der hierzulande mit seinem Hit „Laura non c’è“ Bekanntheit erlangte, sind mit von der Partie. Die diesjährige ESC-Teilnehmerin aus Malta Destiny ergänzt das Line-up. Calleja ist auf den großen Bühnen der Welt zuhause, vom Royal Opera House und der Last Night of the Proms in London über die Konzerthäuser in Wien und Mailand bis hin zur New Yorker Metropolitan Opera.

Tickets sind limitiert und auf www.showshappening.com erhältlich. Der Besuch ist nur für vollständig geimpfte Gäste möglich. (red)