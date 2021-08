IHG Hotels & Resorts launcht neue Luxury -Marke: Vignette Collection

Diese exklusiven Häuser an begehrten Standorten in Städten und Resorts würden das Wachstum von IHG beschleunigen und den wachsenden Wunsch der Reisenden nach einzigartigen Aufenthalten erfüllen. „Mit unserer neuen Vignette Collection bietet IHG eine überzeugende Möglichkeit, unabhängige Hotels von Weltrang in unserer Markenfamilie willkommen zu heißen und die unverwechselbare Identität jedes Hauses mit der Stärke unserer globalen Größe zu kombinieren. Wie unsere ersten Hotels in Australien und Thailand zeigen, ist jedes Haus einzigartig, und alle werden durch den zuverlässigen Ruf von IHG für Qualität unterstützt“, erklärt Keith Barr, CEO, IHG Hotels & Resorts.

IHG habe in seinem Luxury & Lifestyle-Portfolio, das mit mehr als 400 Hotels und 100.000 Zimmern das zweitgrößte in der Branche sei, in den letzten Jahren strategisch weiterentwickelt. Auf dem Erbe und dem weltweiten Erfolg der Marke habe man InterContinental aufgebaut, dazu seien die schnelle internationale Expansion von Kimpton und Hotel Indigo und den Übernahmen von Six Senses und Regent gekommen. Barr gehe davon aus, dass IHG innerhalb von 10 Jahren mehr als 100 Hotels für die Vignette Collection begeistern werde.

Erste Vignette Collection-Hotels stehen fest

Zu den ersten Hotels, die der Vignette Collection von IHG beitreten, gehört das Hotel X, ein 5-Sterne-Hotel mit Restaurant und ein Lifestyle-Reiseziel im Zentrum von Brisbanes Fortitude Valley, Australien. Das pulsierende Hotel Aquatique in Pattaya, Thailand, wird ebenfalls eines der ersten Hotels sein, das der Vignette Collection beitritt.

Die Vignette Collection™ kennenlernen

Ob in einer Stadt, einem sonnenverwöhnten Resort oder darüber hinaus – die Vignette Collection von IHG biete einzigartige Aufenthalte, wobei jedes Hotel einen ganz eigenen Servicestil und Charakter aufweise. Besitzer unabhängiger Hotels und Kleinketten seien zunehmend von der Möglichkeit begeistert, von der Größe, dem Fachwissen und den Investitionen eines globalen Hotelmarkenführers wie IHG zu profitieren. Wer sich der IHG Vignette Collection anschließe, erhalte schnellen Zugang zu den erstklassigen Systemen für die Umsatzerzielung und die Gästereservierung, zum Fachwissen über Luxury & Lifestyle, zu demTreueprogramm IHG Rewards und zu Einsparungen bei der Beschaffung. All dies werde ohne hohe Vorlaufkosten möglich sein, und jedes Hotel wird seine unverwechselbare Identität bewahren, kündigt IHG in der Pressemitteilung an.

Neben den bedeutenden Eigentümervorteilen erfülle die Vignette Collection die Bedürfnisse von Reisenden, die aufregende Aufenthaltserlebnisse suchen, und biete eine größere Auswahl an herausragenden Reisezielen zum Sammeln und Einlösen von Treuepunkten. Nirgendwo sei das wichtiger als im Bereich Luxury & Lifestyle, wo der Wunsch nach einzigartigen Erlebnissen und einzigartigem Service unverändert stark sei. .

Luxus trifft Zweck

Im Rahmen des „Weg in die Zukunft-Programms“ habe sich IHG verpflichtet, sich um die Mitarbeiter, Gemeinden und den Planeten zu kümmern. IHG werde mit den Eigentümern und Hotelteams zusammenarbeiten, um sich an Initiativen ihrer Wahl zu beteiligen, als Teil einer gemeinsamen Vision, um eine bessere Zukunft für die Menschen in den Gemeinden, in denen die Hotelvereinigung tätig ist, zu schaffen. Die Hotels würden auch die Möglichkeit haben, durch spezielle Ressourcen für den Aufbau von Fähigkeiten, Veranstaltungen vor Ort und Freiwilligenarbeit einen positiven Einfluss auf lokale Jugendgruppen zu nehmen, heißt es weiter. (red)