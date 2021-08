Wizz Air erhöht Flugangebot ab Wien

„Ab sofort können wir wieder 64 Verbindungen ab Wien anbieten, womit wir schon weit über dem Vorkrisenniveau liegen. Mit der heutigen Ankündigung steht einem herbstlichen Städtetrip nichts im Weg. Wir freuen uns, Sie wieder bei uns an Board begrüßen zu dürfen", so Andras Rado, Sprecher von Wizz Air.

Wiederaufnahme von sechs Routen

Den Beginn macht am 31. August 2021 die Verbindung von Wien nach Dortmund. Am 6. September 2021 nimmt Wizz Air die Strecken nach Köln, Lissabon und London-Luton wieder auf. Letztere wird fünfmal pro Woche angeboten. Die beiden nordischen Verbindungen starten am 8. September 2021 mit Stockholm und am 13. September 2021 mit Oslo.

Route / Frequenz / Neustart

Wien - Dortmund / 3 / 31.08.2021

Wien - Köln / 3 / 06.09.2021

Wien - Lissabon / 3 / 06.09.2021

Wien - London-Luton / 5 / 06.09.2021

Wien - Stockholm-Skavsta / 2 / 08.09.2021

Wien - Oslo / 2 / 13.09.2021

Flexibel umbuchen

Mit der Pandemie haben sich die Buchungskriterien stark verändert. Vor allem die Möglichkeit, spontan die Buchung anpassen zu können, gewann an Bedeutung. Wizz Air biete dafür das Zusatzpaket „WIZZ Flex“ an. Durch das Hinzufügen von WIZZ Flex würden Passagiere sicher sein können, dass sie, falls sich die Umstände ändern oder sie einfach an einem anderen Datum oder zu einem anderen Zielort reisen möchten, bis zu drei Stunden vor Abflug auf jeden WIZZ-Flug ihrer Wahl umbuchen oder stornieren können. Bei Stornierung würden die Passagiere 100% des ursprünglichen Flugpreises in Form von Credits auf den jeweiligen WIZZ-Account zurückerstattet bekommen, heißt es weiter. (red)