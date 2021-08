Accor stellt Geschäftsführung neu auf

Hannes Lechner (57, Vice President Operations Austria & Southern Germany) und Yannick Wagner (40, Vice President Development Northern Europe) wurden mit September als neues Geschäftsführer-Duo von Accor in Österreich bestellt. Sie folgen auf Volkmar Pfaff, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt, um sich verstärkt seinen persönlichen Projekten widmen zu können. Yannick Wagner und Hannes Lechner behalten ihre bisherigen Funktionen bei.

„Ich freue mich sehr über unsere neue doppelte Geschäftsführung in Österreich. Der österreichische Markt birgt für uns weiterhin viel Wachstumspotential – mit der lokalen Expertise von Hannes Lechner und dem Development-Background von Yannick Wagner sind wir gut aufgestellt, um unsere Wachstumspläne entsprechend zu verfolgen", so Duncan O’Rourke, CEO Accor Northern Europe.

Volkmar Pfaff war insgesamt 14 Jahren für Accor tätig und hatte innerhalb dieses Zeitraumes verschiedene Führungspositionen inne. Neben der Geschäftsführung für Deutschland und Österreich, verantwortete er zuletzt federführend die Personalthemen innerhalb des internen Transformationsprozesses, der neben einer regionalen Neuorganisation auch die stufenweise Implementierung eines neuen Geschäftsmodells umfasste.

In Deutschland übernimmt Ben Brahim Pfaffs Position.

Erfahrene Nachfolger

Sowohl Hannes Lechner als auch Yannick Wagner blicken bereits auf langjährige Erfahrung beim europäischen Hotelmarktführer zurück.

Hannes Lechner ist bereits seit mehr als 30 Jahren für Accor tätig und durchlief einige Stationen für die Accor Marken MGallery und ibis in Österreich, Deutschland und Tschechien. Acht Jahre war er als Regionaldirektor der Marken ibis Etap, All Seasons und Suite Hotel in Österreich verantwortlich, bevor er 2014 bis 2018 als Vice President Operations für die ibis Hotelfamilie unter anderem in Osteuropa (Tschechien, Ungarn, Rumänien, Slowakei, Mazedonien), Süddeutschland und Österreich tätig war. Seit Oktober 2018 ist er als Vice President Operations Manager Österreich und Bayern bei Accor beschäftigt.

Yannick Wagner startet seine Karriere bei Accor im Bereich Immobilienfinanzierung bevor er zum Head of Asset Management & Insurances sowie anschließend zum Senior Development Manager in Österreich und Deutschland aufstieg. Als Vice President Development Northern Europe ist Wagner seit sechs Jahren für die Entwicklung und Expansion aller Accor-Marken für Österreich, Deutschland und die Schweiz verantwortlich. (red)