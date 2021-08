Siyam World Maldives: Kompromissloses Premium All-Inclusive

Wenn das Siyam World Maldives am 28. Oktober 2021 erstmals seine Pforten für Gäste öffnet, geht das neue Resort mit seinem neuen "WOW! 24-Stunden-Premium All-Inclusive"-Konzept an den Start.

WOW-Erlebnis für alle Sinne

Eine unglaubliche Vielfalt an kulinarischen Genüssen in acht Restaurants, darunter vier verschiedene Spezialitätenrestaurants für das Abendessen, und eine umfangreiche Auswahl an Weinen, Bieren und Spirituosen aus der ganzen Welt in sechs Bars sorgen bei Gästen für ein WOW-Erlebnis für alle Sinne. Ebenfalls bereits im Preis inkludiert sind der wöchentliche Grand Beach BBQ, der Gaadiyaa, ein authentischer maledivischer Essenswagen, der mit süßen sowie herzhaften Snacks, erfrischenden Getränken und tropischen Früchten verwöhnt, sowie eine Spa-Bar, die gesunde Säfte, Smoothies und Kräutertees offeriert.

Das neue All-Inclusive-Konzept des Siyam World mit WOW!-Faktor kann aber noch viel mehr: Ebenfalls inbegriffen sind Ausflüge wie die Lucky Dolphin-Cruise bei Sonnenuntergang oder Schnorchel-Safaris, Fitness-Aktivitäten wie Yoga, Pilates, Aqua-Aerobic sowie Zumbini-Kurse und Wassersportarten wie Surfen, SUP, Katamaransegeln oder Kanufahren. Es bietet außerdem unlimitierten Zugang zum größten schwimmenden Wasserpark im Indischen Ozean, hochwertiges Entertainment mit Live-Musik, Tanzshows, Beach und Pool Partys und Karaoke-Abende sowie den Little Explorer Club für Kinder von drei bis elf Jahren mit Familienprogrammen, die sich auf spielerisches Lernen und Achtsamkeit konzentrieren. Ein Weltklasse-Spa, verschiedenste Wellness- und Sporteinrichtungen sowie einige der besten Tauchplätze der Region, die nur wenige Meter von der paradiesischen Oase entfernt sind, runden die Erlebniswelt von Siyam World ab – ein neuer Ort der unbegrenzten Möglichkeiten und somit ein perfektes Refugium mit WOW-Effekt für weltoffene Paare, Romantiker, Familien und Freundesgruppen, welche es genießen, sich in einer Inselgemeinschaft zu bewegen, Kontakte zu knüpfen und zu entdecken. (red)