Radisson Blu: Hoteleröffnung auf Santorini

"Wir freuen uns, diesen Sommer dieses großartige Resort auf der Insel Santorin eröffnen zu können. Das Radisson Blu Zaffron Resort, Santorini, bringt die Marke Radisson Blu auf die Kykladen und ist eine spannende Ergänzung unseres wachsenden Hotelportfolios in Griechenland und im östlichen Mittelmeerraum", so Yilmaz Yildirimlar, Area Senior Vice President.

Das Radisson Blu Zaffron Resort, Santorini bietet Gästen 103 geräumige Zimmer und Suiten sowie exklusive Villen mit 2 Etagen und einer Größe von 54m2 in warmen und erdigen Farben. Designakzente mit Materialien wie Holz, Stein und Marmor nehmen Bezug auf die Insel und unterstreichen gleichzeitig das entspannte Ambiente der luxuriösen Unterkunft.

Das Resort verfügt außerdem über zwei große Pools mit 80 Sonnenliegen, die das Herzstück des Resorts bilden, einen multifunktionalen Konferenzraum für bis zu 80 Personen sowie einen Wellness-Bereich. Für das leibliche Wohl der Gäste wird im Gourmetrestaurant „Zeffirino Ristorante“, das feinstes italienisches Flair aus Genua nach Santorini bringen soll, sowie in der „Belloni Trattoria“, mit ungezwungener Atmosphäre und offener Küche, gesorgt. Für Kaffee, Eis, Aperitifs, Sushi oder verschiedene Snacks und Cocktails ist die Poolbar der perfekte Ort.

An der südöstlichen Küste der Insel

Kamari, ein Dorf an der Südostküste von Santorin, besticht mit seinem mit der Blauen Flagge ausgezeichneten Strand und der Fußgängerpromenade am Meer mit einer guten Auswahl an Tavernen mit traditioneller griechischer Küche und Musik. Das Küstendorf ist auch ein idealer Ausgangspunkt, um den Berg Mesa Vouno und die antike Stadt Alt-Thera zu erkunden, ein Wahrzeichen Santorinis aus dem 9. Jahrhundert v. Chr. Die hellenistischen, römischen und byzantinischen Ruinen umfassen Tempel, Häuser mit Mosaiken, eine Agora (Markt), ein Theater und eine Gymnasion. Vom Radisson Blu Zaffron Resort, Santorini aus lässt sich die gesamte Insel gut erkunden.

Der internationale Flughafen Santorini ist nur 6km vom Resort entfernt.

Corona-Sicherheitsmaßnahmen: Die Gesundheit und die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden haben auch im Radisson Blu Zaffron Resort, Santorini oberste Priorität, und das Hotel setzt das Radisson Hotels Safety Protocol um. Die umfassenden Sauberkeits- und Desinfektionsrichtlinien wurden in Zusammenarbeit mit SGS entwickelt, dem weltweit führenden Inspektions-, Test-, und Zertifizierungsanbieter, und gewährleisten die Sicherheit der Gäste vom Check-in bis zum Check-out. (red)