Austrian Airlines sucht Mechatronik-Lehrlinge

In den vergangenen 25 Jahren hat Austrian Airlines rund 250 Lehrlinge in den unterschiedlichsten Unternehmensbereichen ausgebildet. „Wir sind begeistert von den motivierten und engagierten jungen Menschen, die Jahr für Jahr ihre Ausbildung bei Austrian Airlines beginnen. Die Lehrlingsausbildung ist eine wichtige und wertvolle Investition in die Zukunft. Einerseits sind die Lehrlinge von heute unsere Luftfahrtexpert:innen von morgen, andererseits wollen wir jungen Erwachsenen Perspektiven für ihren Weg ins Berufsleben geben“, so Austrian Airlines COO Francesco Sciortino.

Aktuell sucht die Airline fünf Mechatronik-Lehrlinge. Die Bewerbung ist bis 22. August möglich.

„Der reibungslose Ablauf in der Luftfahrt ist ohne der professionellen Wartung von Flugzeugen undenkbar. Mit der Ausbildung zum Mechatroniker in der Fertigungstechnik sichern wir unseren eigenen Nachwuchs. Wir legen hier großen Wert auf umfassende Ausbildung sowie ein hohes Qualitätsniveau“, so COO Sciortino.

Lehre startet am 1. Oktober

Die Mechatronik-Ausbildung, die mit Matura kombinierbar ist, wird in der eigenen Lehrlingswerkstätte am Flughafen Wien durchgeführt, in der die Auszubildenden während der gesamten 3,5-jährigen Lehrzeit von der Erfahrung und Professionalität der AUA-Technik Mitarbeiter:innen profitieren.

Die Lehre umfasst ein praxisorientiertes „Training on the Job“ in den Fachwerkstätten und in der Flugzeugwartung sowie eine fachspezifische Cat.A Ausbildung, mit der die Lehrlinge auf das zukünftige Arbeitsumfeld vorbereitet werden. Eine theoretische Ausbildung in der Berufsschule sowie weiterbildende interne und externe Fachseminare runden das Ausbildungsprogramm ab. Wer einen erfolgreichen Abschluss des 9. Schuljahres, sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse, Interesse an Mathematik, Physik sowie Luftfahrzeugtechnik hat und neben handwerklichem Geschick und räumlichem Denkvermögen auch Teamfähigkeit und Verantwortungsbewusstsein zu seinen Stärken zählt, bringt die besten Voraussetzungen für die Lehrstelle mit.

Die Ausbildung startet am 1. Oktober 2021, Bewerbungen sind bis einschließlich 22. August 2021 auf der Austrian Website möglich. (red)