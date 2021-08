morePEP in Style: Magische Plätze

morePEP in Style bietet luxuriöse Premium-PEP’s für Hotels, Flüge, Kreuzfahrten und Mietwagen an. Diese sind ausschließlich für Personen buchbar, die hauptberuflich und aktiv in der Touristik tätig sind und dies mit einer entsprechenden Berechtigung nachweisen können.

Tropischer Zauber in SAii Phi Phi Island Village

SAii Phi Phi Island Village, ist das neu gestaltete Lifestyle-Refugium auf der thailändischen Insel Phi Phi und brilliert mit einem frischen und besonders umweltfreundlichen Konzept. Die traditionelle Lobby hat ausgedient; im „Hub“ genießen die Gäste einen Coffeeshop und verschiedene Bars an denen Sie in fröhlicher Atmosphäre Snacks oder Kosmetika für Ihren Aufenthalt auswählen können. Das Inseldorf SAii Phi Phi befindet sich in der Bucht von Loh Ba Gao am Koh Phi Phi Don im Nopparattra-Nationalpark in Krabi. Der Transfer erfolgt ab Flughafen Phuket zur Ao Po Grand Marina, von dort bringt Sie das Resortboot zur Hotelinsel. Das Boot ist morgens und nachmittags nur zweimal täglich verfügbar. Bitte arrangieren Sie Ihre internationalen Flüge passend zum Fahrplan.

PEP-Angebot: 3 Nächte mit Übernachtung im Superior Garden Bungalow, inkl. Transfer HKT-Hotel-HKT, Halbpension und Transfer ab/bis Flughafen Phuket zum Ao Po Grand Marina Pier und weiter zum Resort kosten ab 305 EUR pro Person (maximal für 30 Nächte verfügbar).

Anantara Iko Mauritius Resort & Villas

Das Anantara Iko Mauritius Resort & Villas liegt am Strand Le Chaland an der Südostküste von Mauritius und ist das Tor zur traditionellen mauritischen Kultur und spektakulären Naturwundern. Das brandneue Resort befindet sich in einem der schönsten Teile von Mauritius, der Blue Bay an der Südostküste der Insel. Blue Bay ist ein geschützter Meerespark im Indischen Ozean mit weißen Sandstränden, glitzernden Meer und unberührten Korallenriffen und ist ein sehr beliebtes Schnorchel- und Tauchgebiet.

PEP-Angebot: 2 Übernachtungen im Premier Garden Room inklusive Halbpension sind ab 103 EUR pro Person buchbar (maximal für 30 Nächte verfügbar). Es gilt ein Zusatz-Rabatt von 15% für alle Reisen vom 01. Oktober 2021 bis 30. April 2022 bei Buchung vor dem 30. September 2021.

Constance Ephelia - Mahé

An zwei sehr schönen Strände der Insel Mahé gelegen und mit Blick auf den Marine Nationalpark von Port Launay, ist das Constance Ephelia ein besonderer Ort für Familienferien inmitten von 120 Hektar Land bewachsen mit üppiger und seltener Vegetation Wandeln Sie auf dem Ephelia Trail und entdecken Sie seltene Tier- und Pflanzenarten, geheime Strände, versteckte Lagunen und schattige Palmenhaine.

PEP-Angebot: 2 Übernachtungen in der Junior Suite kosten inklusive Halbpension kosten ab 406 EUR pro Person. Buchungen sind ausnahmslos erst 45 Tage vor Anreise und nur für maximal 7 Nächte möglich. (red)