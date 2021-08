Krisenhinweise powered by A3M für die Woche 32/33

Umweltschützer-Demonstration in Frankfurt

Heute findet in Frankfurt eine Demonstration der Umweltschutzorganisationen Fridays for Future, Greenpeace und KoalaKollektiv gegen Bankinvestitionen in fossile Brennstoffe statt. Die Behörden erwarten örtliche Verkehrseinschränkungen.

Pakistan feiert Unabhängigkeitstag

Am morgigen Samstag, den 14.08., begeht Pakistan seinen Unabhängigkeitstag. Speziell in der Hauptstadt Islamabad ist deshalb von erhöhten Sicherheitsmaßnahmen und eventuellen Verkehrsbehinderungen auszugehen. Grundsätzlich besteht landesweit wegen der symbolischen Bedeutung des Datums ein erhöhtes Risiko für Terroranschläge.

Unabhängigkeitstag in Indonesien

Am Dienstag, den 17.08., wird in Indonesien der Unabhängigkeitstag begangen. Dabei ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen, auch Demonstrationen sind möglich. Die Feierlichkeiten können unter Umständen zu lokalen Verkehrseinschränkungen und gewaltsamen Zwischenfällen führen.

Muslimischer Feiertag Aschura in Nigeria, Pakistan und im Irak

Am Mittwoch, den 18.08., sowie am Donnerstag, den 19.08., wird in Nigeria, Pakistan und im Irak der muslimische Feiertag Aschura begangen. An diesem Tag gedenken Schiiten des Todes des für sie dritten Imams Hussein in der Schlacht von Kerbela - religiöse Prozessionen und Feierlichkeiten sind angekündigt. In der Vergangenheit kam es im Zuge des Feiertags immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen schiitischen und sunnitischen Muslimen. Aus diesem Grund sind auch in diesem Jahr erhöhte Sicherheitsvorkehrungen zu erwarten, die unter Umständen zu lokalen Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen in der Infrastruktur führen können. Gewaltsame Zwischenfälle können ebenfalls nicht ausgeschlossen werden.

Unabhängigkeitstag in Afghanistan

Die Menschen in Afghanistan feiern am Donnerstag, den 19.08., den Unabhängigkeitstag des Landes. Insbesondere im Hinblick auf die aktuell höchst instabile Lage in der islamischen Republik ist mit erhöhten Sicherheitsvorkehrungen zu rechnen. Wegen der symbolischen Bedeutung des Datums besteht außerdem landesweit eine erhöhte Gefahr von Terroranschlägen.

Reisende, die sich über diese und weitere Ereignisse informieren wollen, können die Global Monitoring App für Smartphones nutzen. Sie beinhaltet aktuelle Benachrichtigungen, Verhaltenshinweise und Warnungen und informiert aktiv über Gefahren am Standort oder Reiseort.

Verfügbar ist die App für iPhone und Android-Geräte. https://play.google.com / https://itunes.apple.com (red)