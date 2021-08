Tunesien impft und informiert

Dank der internationalen Solidarität und Aufstockung der Impfstoffe, verfüge Tunesien im Moment über ein Lager von 6 Mio. Impfdosen, das in den nächsten Wochen auf 12 Mio. aufgestockt werden soll. Für eine erfolgreiche Umsetzung der landesweiten Impfkampagne sorgt die Regierung in Zusammenarbeit mit privaten Unternehmen und dem Engagement der Zivilgesellschaft. Auf der Informationsplattform „evax“ sind sämtliche Impfzentren und nützliche Informationen für Impfwillige gelistet.

„Unser Ziel ist, möglichst schnell die Herdenimmunität zu erreichen und wir gehen davon aus, das bis Mitte Oktober 50% der tunesischen Bevölkerung vollständig geimpft sein werden“, bestätigt Nabil Bziouech, Direktor des Tunesischen Fremdenverkehrsamtes in Wien. "Außerdem wenden alle Tourismusbetriebe das Sicherheits,- und Hygieneprotokoll „ready & safe“ an, um unsere Gäste aus Tunesien und aus dem Ausland zu schützen. Das touristische Personal stand an erster Stelle der Impfstrategie in Tunesien. Seit Beginn der Pandemie wurde kein einziger Tourist in Tunesien mit Corona infiziert."

Seit gestern, 8. August 2021, stehen in verschiedenen öffentlichen Gebäuden Impfzentren für die Altersgruppe +40 und Risikopatienten, sowie für das Gesundheitspersonal und Personen im öffentlichen Dienst zur Verfügung.

Diese Maßnahmen sollen das Tempo der tunesischen Impfkampagne wesentlich erhöhen und eine Verbreitung des Coronavirus eindämmen. Durch die Verstärkung des medizinischen Personals und freiwilligen Hilfskräften in den Spitälern, hat sich die Lage weitgehend beruhigt und die Behandlung von Covid-19 Patienten sei wieder gewährleistet.

Weitere Informationen zu den Corona-Maßnahmen:

Was sind die Einreisebedingungen aus Österreich?

Reisende aus Österreich müssen einen PCR-Test, der nicht älter als 72 Stunden ist, vor dem Boarding vorlegen. Das gilt auch für Geimpfte und Genesene. Der Nachweis muss mit einem QR-Code versehen sein. Kinder unter 12 Jahren müssen keinen Test vorlegen. Alle Passagiere müssen vor der Abreise nach Tunesien oder an Bord eine Fluggastdatenkarte ausfüllen.

verpflichten sich zu einer Selbstquarantäne von 7 Tagen – und zur Registrierung über die tunesische Gesundheitsapp. Alle Pauschalreisenden (Flug+Hotel+Transfer) sind ausgenommen von der Quarantänepflicht, erklären sich aber bereit der Gruppenregelung (Cohorting) während des Aufenthaltes zu folgen.

Welche Corona-Regeln gelten in der Region, wo besteht Maskenpflicht, sind Hotels/Restaurants und Märkte geöffnet?

Derzeit ist das Tragen von Masken in allen Innenbereichen und im Freien vorgeschrieben, wo man der Mindestabstand (2 Meter) nicht gewährleistet werden kann:

Generelle Ausgangssperre in ganz Tunesien von 22:00 bis 05:00 Uhr bis vorläufig Ende August.

Versammlungsverbot von mehr als 3 Personen im öffentlichen Raum

Alle öffentlichen und privaten Versammlungen und Feiern sind untersagt. Kulturelle, sportliche und andere Veranstaltungen sind vorerst ausgesetzt.

Öffnung von Cafés und Restaurants nur noch im Außenbereich und bis 19 Uhr

Generelle Mund-Nasenschutzpflicht im öffentlichen Raum inkl. in PKWs bei mehr als 1 Passagier

Was sind die Erwartungen für das Herbst-/Wintergeschäft in Bezug auf Österreichische Gäste?

"Wenn wir bis Oktober die Hälfte der Bevölkerung vollständig geimpft haben und keinen weiteren Anstieg der Corona-Infektionen zu befürchten haben, sind unsere Erwartungen für diesen Herbst/Winter auf allen Märkten sehr positiv", so Bziouech. "Tunesien ist eine Ganzjahres-Destination, das milde Mittelmeer Klima und eine Vielfalt an Outdoor-Aktivitäten wie Golf, Wandern und Radfahren, sind ideale Bedingungen für die Herbstferien. Auf der Insel Djerba kann man beispielsweise aber auch bis in den November baden." (red)