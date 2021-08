AUA: Sommerbuchungen sorgen für Aufschwung und Liquidität

Die Vielfalt von über 100 angebotenen Zielen entspreche den aktuellen Reisewünschen und Einreisemöglichkeiten der Passagiere. Vor allem im zweiten Quartal 2021 seien Flüge zu Tourismusregionen im Mittelmeerraum gut gebucht worden. Die beliebtesten Destinationen im touristischen Segment wären bis dato Kreta, Palma de Mallorca und Kos gewesen. Flüge von myAustrian-Holidays seien derzeit im Durchschnitt zu etwa knapp 80% ausgelastet, schreibt die AUA weiter.

Mit guter Auslastung in den Süden

„Die ÖsterreicherInnen vertrauen diesen Sommer auf Austrian als Airline ihres Vertrauens. Wir freuen uns über diese Wertschätzung, die sich in positiven Buchungstrends und guter Auslastung unserer Ferienflüge zeigt“, so Vertriebsvorstand Michael Trestl. Das umfangreiche Flugangebot in den Sommermonaten ermögliche es, die Produktion der rot-weiß-roten Airline wieder auf ein Niveau von etwa 55% des Vorkrisenniveaus zu heben sowie 7 Lang- und 46 Mittelstreckenflugzeuge in Betrieb zu nehmen.

Grenzöffnung steigert USA-Geschäft

Gut ausgelastet seien im ersten Halbjahr auch die Austrian Airlines Flüge aus den US-Destinationen New York, Washington und Chicago in Richtung Wien gewesen. Ein deutlicher Buchungsschub habe sich dabei vor allem im Juni abgezeichnet, als Einreiselockerungen für US-BürgerInnen seitens der EU verkündet wurden. „Es ist höchste Zeit, dass nun auch die USA ihrerseits die Einreise für EU-BürgerInnen ermöglichen. Die derzeitige nicht nachvollziehbare Regelung schadet nicht nur den europäischen Airlines, sondern der gesamten Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks“, betont CCO Michael Trestl.

Stabile Liquidität

Die gut gebuchten Sommerflüge würde zusammen mit den erfolgreich bisher umgesetzten Redimensionierungmaßnahmen für eine stabile Liquidität sorgen und der Airline Auftrieb für die kommende Herbst-/Wintersaison geben. Entscheidend für die Buchungsentwicklung der Destinationen im Winterflugplan seien nach wie vor der weitere Pandemieverlauf und die damit einhergehenden Einreisebestimmungen. „Wir plädieren hier für reziproke und transparente Maßnahmen der Politik, die auch das Wohl der Unternehmen miteinbeziehen“, so Austrian CCO Michael Trestl abschließend. (red)