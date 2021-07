HanseMerkur erneut bester Versicherer

Um die besten Anbieter zu identifizieren, hat die ÖGVS deshalb zusammen mit dem Wirtschaftsmagazin trend und dem Tarifvergleichsportal durchblicker.at die Tarife, Transparenz und Komfort sowie den Kundendienst von acht Reiseversicherern miteinander verglichen.

Rauf aufs Treppchen

Mit einer Zielerreichung von 88,2 Prozent (Note 1,8) ging der Gesamtsieg erneut an die HanseMerkur. In der Kategorie Tarife analysierten ÖGVS-Experten die Höhe der Kosten für Einzelreiseversicherungen und Jahresverträge sowie die darin enthaltenen Tarifleistungen. In der Kategorie Transparenz und Komfort wurden Klarheit und Deutlichkeit der wichtigsten Versicherungs- und Vertragsbedingungen ebenso beurteilt wie die Benutzerfreundlichkeit der Website. In der Kategorie Kundendienst erfolgte die Bewertung entlang der Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme mit dem jeweiligen Reiseversicherer. Zudem erhielt die Kundenhotline jedes Anbieters fünf verdeckte Testanrufe.

„Die ÖGVS hat wie immer ganz genau hingeschaut, dass wir dann abermals einen Hattrick toppen und das fünfte Mal in sechs Jahren Testsieger werden, freut mich besonders. Es zeigt, dass die Qualität unserer Produkte und Leistungen keine Eintagsfliege ist, sondern dauerhafte Substanz hat“, so Fuad Izmirlija, Country Manager Österreich der HanseMerkur Reiseversicherung.

Team deutlich verstärkt

Das Team um Country Manager Fuad Izmirlija hat die Auszeichnung zum Anlass genommen, die Kunden- und Vertriebspartnerbetreuung noch weiter auszubauen: Die Mitarbeiterzahl des Backoffice-Teams wurde nun kurzerhand verdoppelt, um auch bei der persönlichen Betreuung den Servicelevel hochzuhalten. Man wolle das Reiseversicherungsfeld "in jeder Hinsicht anführen", in beratungsintensiven Zeiten von Corona und erhöhter Komplexität der Produkte als auch deren technischen Buchbarkeit, ist die Notwendigkeit guter Beratung natürlich erhöht. Mehr zum Team von HanseMerkur gibt es in der nächsten tip-Ausgabe nachzulesen. (red)

"Das nun gestärkte Team unterstützt natürlich wo es kann, um die richtige Lösung zur rechten Zeit anzubieten.“