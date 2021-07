Ethiopian Airlines: Wiederaufnahme der Frühverbindung nach Nairobi

Dieser Flug ermöglicht Reisenden aus Österreich ein schnelles Umsteigen in Addis Abeba und somit eine frühere Ankunft in Nairobi. Der Flug ET 725 startet um 22:35 Uhr in Wien und landet in der Hauptstadt Äthiopiens am nächsten Tag um 5:55 Uhr. Der Weiterflug nach Nairobi erfolgt um 8:15 Uhr. Die Ankunft in der kenianischen Hauptstadt ist für 10:15 Uhr vorgesehen.

Für alle Economy Passagiere, die einen längeren Aufenthalt am Flughafen von Addis Abeba haben, besteht die Möglichkeit, vor dem Abflug für 25 EUR einen Zutritt zur Silver Sheba Miles Lounge zu kaufen und die Wartezeit in entspannter Atmosphäre zu verbringen.