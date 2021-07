Kroatien: Kostenlose Impfung für Touristen

In Kroatien werden weiterhin laufend Maßnahmen zur Verbesserung der Covid-19 –Situation gesetzt. Gemäß einem aktuellen Regierungs-Beschluss über die Durchführung der Impfung gegen COVID-19 wird die Impf-Möglichkeit in Kroatien nun auf folgende Personengruppen ausgeweitet:

für alle Staatsbürger/-innen der Republik Kroatien, die nicht den Status einer versicherten Person nach den Gesetzen für obligatorische Krankenversicherung und Gesundheitsversorgung in der Republik Kroatien haben

für alle Staatsbürger/-innen der Republik Kroatien außerhalb der Republik Kroatien, die sich für Besuch oder temporären Aufenthalt auf dem Territorium der Republik Kroatien befinden

sowie für alle Personen mit ausländischer Staatsbürgerschaft, die sich auf Besuch oder für temporären Aufenthalt auf dem Territorium der Republik Kroatien befinden

Somit können nun auch ausländische Besucher kostenfrei in Kroatien geimpft werden. Zur Anwendung kommen dabei die in der EU genehmigten Impfstoffe, daher kann die Impfung auch in anderen EU-Staaten mittels EU-COVID-Zertifikat anerkannt werden. Diese neue Maßnahme der kroatischen Regierung setzt einerseits weitere Schritte gegen Covid-19 und für die Stärkung der Sicherheit im Land und bietet den Besuchern andererseits die Möglichkeit, mit gleichzeitigem Bedacht auf ihre Gesundheit, eine erholsame Zeit in der vielfältigen Tourismus-Region zu verbringen.

Die aktuell gültigen Einreisebestimmungen sowie die aktuelle Covid-19-Landkarte Kroatiens hier: www.croatiacovid19.info/ (red)