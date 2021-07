Thailand: Sandbox-Projekt wird ausgeweitet

Die Anforderungen sind streng, aber was tut man nicht alles, um endlich wieder an einen thailändischen Strand zu kommen. Mit der Sandbox-Strategie erlaubt die Thailändische Regierung internationalen Reisenden, die vollständig geimpft (mindestens 14 Tage) und zudem negativ PCR-getestet sind, die Einreise in ausgewählte Regionen. Für Kinder unter 18 Jahren reicht ein negativer PCR-Test. Als erste Region hat Phuket das „Sandkisten“-System umgesetzt.

Strenge Vorgaben

Mit 15. Juli folgen die Inseln Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao. Die Hürden sind hoch: Nach der Einreise auf Koh Samui begibt man sich zunächst in einem SHA+-zertifizierten Hotel in eine dreitägige Quarantäne. Ab dem vierten Tag kann man mit einem negativen Test auf „Sealed Routes“, also Durchgangskorridoren, weiterreisen und nach einem zusätzlichen Test am achten Tag die Inseln Koh Samui, Koh Phangan und Koh Tao besuchen. Reisende müssen sich 14 Tage auf den Inseln aufhalten und die erforderlichen Gesundheits-Checks nachweisen, bevor sie ein eine weitere Provinz reisen dürfen. Zusätzliche Einreisebedingung ist eine Covid-Krankenversicherung mit einer Mindestdeckungssumme von 100.000 US-Dollar, ausgestellt in Englisch, wie auch alle anderen Dokumente. Auch die App „ThailandPlus“ muss vor der Einreise heruntergeladen werden und eine Registrierung vorgenommen werden. Ebenfalls vor der Einreise muss das „Certificate of Entry“ auf https://coethailand.mfa.go.th/ beantragt und ausgefüllt werden.

Detaillierte Infors unter www.thailandtourismus.de

(red.)