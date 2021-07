Anex Tour startet "Premium Wednesday"

Agents, die bei ihren Kunden mit kostenfreien Premium-Extras für ihre Reise punkten wollen, sollten in den kommenden Wochen den Anex Tour-Newsletter aufmerksam lesen. Denn hier wird der neue Premium Wednesday beworben: In jeweils einem Hotel lobt der Düsseldorfer Veranstalter Mehrwerte für Kunden aus, die ab dem folgenden Mittwoch sieben Tage lang in diesem Hotel kostenfrei inkludiert sind.

Erstes Angebot ab 7. Juli

An diesem Mittwoch steht das 5-Sterne-Belek Beach Resort im Fokus. Unter Angabe des Zimmertyps "Privilegzimmer" sind in allen gängigen CRS-Systemen folgende Mehrwerte in der Pauschalreise inkludiert:

Upgrade auf Meerblick-Zimmer bei Standard-Zimmer-Buchung

1 Mal Frühstück aufs Zimmer

2 kostenfreie À-la carte-Buchungen (mit Vorreservierung)

Obstkorb und Wein bei Anreise aufs Zimmer

30% Ermäßigung auf alle Wellness-Anwendungen

Antalya-City-Ausflug

Nur-Hotel Buchungen sind von dieser Sonderaktion ausgeschlossen. Der Mindestaufenthalt beträgt 7 Nächte. Angebot nach Verfügbarkeit. (red)