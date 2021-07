Aldiana: Pauschalreisen mit AUA-Flügen ab Wien

Mit dem Aldiana Club Costa del Sol hat am 4. Juli 2021 nun auch das letzte Aldiana Resort endlich wieder seine Pforten geöffnet und ist, ebenso wie der Aldiana Club Andalusien, dank der Aufnahme von Malaga ins Streckennetz von Austrian Airlines ab 22. Juli 2021 jeweils donnerstags und sonntags bequem und einfach ab Wien erreichbar.

Griechenland-Fans können mit Austrian Airlines ab Wien nach Kreta abheben, wo der Aldiana Club Kreta an einer Bucht nahe des Fischerdorfes Mochlos seine Gäste begrüßt.

Für „il dolce far niente“, das süße Nichtstun, steht der Aldiana Club Calabria am Ionischen Meer, der diesen Sommer mit dem Flug von Austrian Airlines nach Lamezia Terme ebenfalls bestens ab Wien erreicht werden kann.

Für die Aldiana Clubs am spanischen Festland, in Griechenland und Italien hält Aldiana Pauschalangebote bereit, Kunden können außerdem mit den Aldiana Summer Deals noch um bis zu 450 EUR günstiger urlauben.

Corona-Bestimmungen & Sicherheitsmaßnahmen

Für eine Extraportion Sicherheit sorgen aber nicht nur die Pauschalen mit Austrian Airlines, sondern auch die Aldiana Flexpakete, die unabhängig vom Reisepreis um 59 EUR pro Person gebucht werden können und eine Stornierung des Urlaubs bis 14 Tage vor Anreise ermöglichen.

Weil die Sicherheit der Gäste bei Aldiana generell an erster Stelle steht und damit Gäste unbeschwert ihren Urlaub genießen können, gelten die 3-G-Regeln für alle Resorts unabhängig von den offiziellen COVID-Bestimmungen der einzelnen Länder.

Nähere Informationen zu den Regeln in den einzelnen Clubs, aktuelle Angebote, alle Infos rund um die Resorts inklusive 360 Grad-Rundgänge und vieles mehr im neuen Infonet www.friends-aldiana.at (red)