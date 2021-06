ACC: Neuer Kreuzfahrten-Folder mit Top-Angeboten

Unter den neuen stark reduzierten Specials mit Abfahrten noch für den Sommer, aber auch schon für den Herbst und 2022, die für Buchungen bis zum 30. Juli 2021 gelten, finden sich Kreuzfahrten im Mittelmeer und Nordeuropa ebenso, wie in der Karibik, im Orient oder im fernen Südpazifik. Außerdem profitieren Kunden mit den Angeboten des ACC von attraktiven Vorteilen wie einer kostenlosen österreichweiten Bahnreise zum Flughafen Wien-Schwechat, inkludierten Ausflügen oder Bordguthaben.

Angebote für jedes Budget

Kunden, die kleine Schiffe und eine Anreise mit dem eigenen Auto in diesem Sommer bevorzugen, denen empfiehlt Alexandra Tremmel, Head of Austrian Cruise Center, Inselhüpfen an Bord der kleinen feinen Premium Superior-Schiffe von Katarina Line für maximal 40 Passagiere. Die Kroatien-Reise ab Opatija oder Split inklusive drei Stadtführungen gibt es ab 549 EUR p. Pers.

An Bord des hochmodernen und umweltfreundlichen Schiffs MS Havila Capella können Norwegen-Fans die legendäre Postschiffroute von Bergen bis nach Kirkenes erleben. Im Reisepreis ab 2.599 EUR p. Pers. sind als Bonus die Übernachtungen in Oslo und Bergen sowie ein Ausflug in Tromso inkludiert.

Mit der MS Hamburg geht es über Bergen, dem Tor zu den Fjorden, zur Inselgruppe Spitzbergen, der Heimat von Eisbären, Rentieren und Polarfüchsen. Am Weg entdeckt man u.a. die wunderbare Inselwelt vor Ålesund und die einsame Lofoten Insel Flakstadøy. Im Reisepreis ab 2.999 EUR p. Pers. sind die Flüge inkludiert, zusätzlich winkt ein Bordguthaben von 100 EUR.

Für Fans von MSC Kreuzfahrten hält das Austrian Cruise Center ein tolles „Fly & Cruise Special“ für die MSC Grandiosa bereit, die ab Barcelona zu einigen der schönsten Destinationen im Mittelmeer kreuzt - ein Hauch von Savoir-vivre in Marseille, dann Dolce far niente in Genua, Rom und auf Sizilien, bevor es noch nach Valletta zur Stadt der Tempelritter geht. Als Bonus zum ohnehin schon attraktiven Ab-Preis von 699 EUR p. Pers. sind zudem der Flug nach Barcelona und eine Stadtrundfahrt inkludiert.

Mit Dubai, Abu Dhabi, Doha und Muscat stehen drei faszinierende Metropolen am Routenplan der brandneuen Costa Firenze, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Hier treffen Tradition und Moderne gewürzt mit jeder Menge Superlative aufeinander. Nach der achttägigen Kreuzfahrt ist der Urlaub aber noch lange nicht Geschichte. Es geht für sieben weitere Tage zu einem Badeaufenthalt nach Mauritius. Buchbar ist das Special ab 2.699 EUR p. Pers. inklusive Vollpension an Bord und All Inclusive auf Mauritius.

Das Premium-Flussschiff MS Viva Voyage bereist auf seiner Route durch die Provence und Burgund unter anderem charmante Städtchen wie Viviers und Arles ebenso wie Chalon-sur-Saone, Tournos und Macon. Als Abschluss können Kunden dann noch ganz in Ruhe die Metropole Lyon, den Anfangs- und Endpunkt der Flussreise, mit ihrer traumhaften Altstadt besichtigen.

Weitere Angebote hier im neuen Folder

Reisebüros, die noch keinen Agenturvertrag jedoch Interesse an einer Partnerschaft mit 12% Provision und vielen weiteren Vorteilen haben, steht Ursula „Mucki“ Wejrowsky gerne als Ansprechpartnerin zur Verfügung: ursula.wejrowsky@geo.at, +43 664 304 57 53 (red)