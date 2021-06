Ägypten: Kein PCR-Test für Voll-Immunisierte

Unter die Regelung fallen Impfungen, die von der Egyptian Drug Authority und der WHO anerkannt sind, mit einem offiziell ausgestellten QR-Code belegt werden können und mindestens 14 Tage vor Reiseantritt verabreicht wurden. Diese Entscheidung hat das ägyptischen Gesundheitsministerium am Donnerstag gefällt. Von den ägyptischen Behörden werden sechs Impfstoffe akzeptiert: Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinofarm, Sinovac und Sputnik.

Die testfreie Einreise für Voll-Geimpfte gilt für Personen, die direkt oder indirekt aus Ländern kommen, die von Virus-Varianten nicht betroffen sind und ihren Impfstatus mittels QR-Code belegen können.

Administrative Voraussetzungen

Das Gesundheitszertifikat muss im Ursprungsland der / des Reisenden offiziell anerkannt sein und über einen QR-Code verfügen. Zudem darf nichts ausgelassen, korrigiert oder gestrichen sein. Die Zertifikate werden nach Überprüfung der ausstellenden Behörde akzeptiert.

Ausnahmen von der Regel

Reisende aus Hochrisiko-Ländern wie Indien, Bangladesch, Pakistan, Bhutan, Myanmar, Nepal, Vietnam, Sri Lanka und Brasilien müssen einen ID Now Covid-19 Test bei der Ankunft durchführen lassen, auch wenn sie bereits voll immunisiert sind. Bei einem positiven Testergebnis wird ein zusätzlicher PCR-Test durchgeführt. Ist auch der positiv, dann wird der / die Passagier/in in ein Krankenhaus zur Quarantäne gebracht.

Rotes Meer: Test upon Arrival

Für Nicht-Geimpfte gilt weiterhin, dass bei der Einreise über Kairo bei der Ankunft ein negativer PCR-Test vorzuweisen ist. Passagiere in die Ferienregionen am Roten Meer mit den Flughäfen Hurghada, Marsa Alam und Sharm El Sheikh können bei der Ankunft um 30 USD einen PCR-Test durchführen lassen, berichtet Tamer Marzouk, Tourism Counselor and Representative of Red Sea Governnate in Deutschland und der EU. (red.)