Disneyland öffnet mit Highlights

Schritt für Schritt wird Disneyland® Paris ab dem 17.06.2021 wiedereröffnen, zunächst mit dem Disneyland® Park, dem Walt Disney Studios® Park, Disney’s Newport Bay Club sowie dem Disney Village® und garantiert zudem vollste Flexibilität bei der Buchung.

Nervenkitzel für Groß und Klein

Ab dem 17. Juni 2021 sind Fahrgeschäfte wie Star WarsTM Hyperspace Mountain, The Twilight Zone Tower of TerrorTM, Peter Pan’s Flight und Ratatouille: Das Abenteuer wieder startklar. Da die Magic Keepers, die sich stets um die Erhaltung der Parks kümmern, auch in Zeiten der Schließung nicht untätig waren, eröffnet Disneyland® Paris mit 400 Hektar gepflegter Grünflächen und 7.400 Quadratmetern sprießender Blumenwiesen. Neben diversen Überraschungsauftritten wird es mehr Selfie Spots denn je in den Parks geben – mit über 60 Figuren von Disney, Pixar, MARVEL und Star WarsTM. Zudem wird der Walt Disney Studios Park im Rahmen seiner andauernden Umgestaltung um eine Attraktion erweitert: Bei Cars ROAD TRIP lassen sich Gäste auf ein Roadtrip Abenteuer auf der Route 66 ein, inspiriert vom Disney/Pixar Film „Cars“ und mit der wohl weltweit größten Radmutter.

Hotel-Highlight von und für Superhelden

Das MARVEL Universum hat eine neue Heimat, denn am 21. Juni 2021 öffnet Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel seine Pforten zu einer der weltweit größten Sammlungen von MARVEL Kunstwerken mit mehr als 300 Exponaten – etwa 50 davon eigens für das Hotel geschaffen –, darunter exklusive und noch nie zuvor gezeigte Stücke, die in Zusammenarbeit mit über 95 Künstlern von MARVEL Comics und MARVEL Studios ausgestellt werden. Das Vier-Sterne-Hotel versteht sich, inspiriert von einer New Yorker Kunstgalerie, als eine Hommage an die Heimat vieler Marvel Superhelden und vieler der Künstler, die sie geschaffen haben. Und auch die anderen Hotels freuen sich auf ihre Gäste: Disney’s Newport Bay Club eröffnet zusammen mit dem Park, Disney’s Hotel Cheyenne folgt am 1. Juli 2021 und Disney’s Davy Crockett Ranch am 13. Juli 2021. Disney’s Sequoia Lodge sowie Disney’s Hotel Santa Fe werden zu einem späteren Zeitpunkt wieder Gäste begrüßen. Das Disneyland Hotel wird renoviert und bleibt vorübergehend geschlossen.

„Wir haben alle von diesem Moment geträumt, dem Moment, an dem wir endlich wieder unvergessliche Augenblicke mit Familie und Freunden erleben können. Wenn Disneyland Paris wiedereröffnet, werden unsere Gäste erneut in den Genuss von Attraktionen, Begegnungen mit Figuren und sogar einigen Überraschungen kommen. Und schon bald sehen Besucher zum ersten Mal unser neues Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, das weltweit einzige Hotel, das sich der MARVEL Kunst verschrieben hat. Wir freuen uns darauf, diese Meilensteine zusammen mit unseren Mitarbeitern und Gästen in wenigen Wochen zu feiern“, so Natacha Rafalski, Präsidentin von Disneyland Paris.

Sicherheit an erster Stelle

Nach wie vor stehen Gesundheit und Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter an erster Stelle, weswegen die im letzten Jahr eingeführten Gesundheits- und Sicherheitsmaßnahmen in allen Bereichen des Resorts nochmals verstärkt werden. So bleibt beispielsweise die Anzahl der Besucher gemäß staatlichen Vorschriften begrenzt, damit Abstandsregelungen eingehalten werden können. Einige Erlebnisse, Shows oder Events können je nach aktuellem Stand der Sicherheits- und Hygieneanforderungen und den Empfehlungen der Behörden nicht oder nur in abgeänderter Form stattfinden. Demnach müssen beispielsweise die beliebte Parade sowie das abendliche Park-Highlight Disney Illuminations noch ein bisschen länger auf ihr großes Revival warten. Eine Vorabreservierung von Parktickets ist erforderlich, ausgenommen beim Kauf datierter Tickets und für Gäste der Disney Hotels bei Buchung einer Pauschale. Mit Ratenzahlungen (für Direktbuchungen) und der Möglichkeit, die Pauschale bis sieben Tage vor Anreise kostenlos zu stornieren bzw. umzubuchen (Transfers und Versicherungen sind davon ausgenommen), verspricht Disneyland® Paris außerdem volle Flexibilität bei der Buchung eines Disney Hotels. Datierte Tickets können bis drei Tage vor dem Besuchstag zurückgegeben werden.

Weitere Informationen zu Disneyland® Paris gibt es unter www.DisneylandParis.de. Mit der Disneyland Paris Schulungsplattform „Disney Stars“ können sich Reisebüros schnell einen Überblick über alle Neuigkeiten aus Disneyland Paris verschaffen und Unterstützung beim Verkauf erhalten. Auf der Plattform finden Expedienten auch ein Training zu Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, was durch alle Bereiche des brandneuen Hotels führt. (red)