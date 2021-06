Austrian Airlines: Aufschwung bei Buchungen

Auch der Blick auf die Monate Juni bis August stimme die rot-weiß-rote Heimatairline zuversichtlich. „Die Nachfrage steigt täglich, seit Mitte Mai haben sich die Neubuchungen auf vielen Strecken sogar vervierfacht. Weiters ist erkennbar, dass auch wieder verstärkt längerfristig gebucht wird“, berichtet Austrian Airlines Vertriebsvorstand Michael Trestl. Für den Sommerurlaub zählen insbesondere Mittelmeer-Destinationen wie Griechenland, Zypern, Italien und Spanien inkl. Mallorca zu den beliebtesten Reisezielen.

Touristische Destinationsvielfalt auf Vorkrisen-Niveau

Die Buchungsdynamik zeige, dass Austrian Airlines mit dem Sommerflugplan, der vorwiegend innereuropäische Destinationen am Mittelmeer ansteuert, die Reisebedürfnisse der ÖsterreicherInnen sehr gut bediene. „Mit insgesamt über 100 Flugzielen bieten wir im Hochsommer eine Destinationsvielfalt auf Vorkrisenniveau“, so CCO Michael Trestl. Natürlich würden diese noch nicht wieder mit der gewohnten Frequenzdichte bedient werden, jedoch liege das Produktionsniveau im touristischen Bereich bereits wieder auf dem Vorkrisen-Niveau. Mit den zuletzt bekanntgegebenen Reise-Erleichterungen für die Rückkehr aus Zypern, Kroatien, den Niederlanden und aus Schweden sowie mit Inkrafttreten des Grünen Passes rechne die Airline mit einem weiteren Buchungswachstum, so Trestl.

Flexibilität verlängert

Austrian Airlines bietet mit der flexiblen Umbuchung Fluggästen eine sorgenfreie Reiseplanung. Tickets sind bei einer Ausstellung bis 31. Juli 2021 weiterhin beliebig oft gebührenfrei umbuchbar. Das gilt sowohl für das Datum als auch für die Reisedestination. (red)