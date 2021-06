Europäische Reiseversicherung aktualisiert COVID-19-Reiseschutz

Aus diesem Grund hat die Europäische Reiseversicherung ihre Corona-Regelungen betreffend der Stornoversicherung gerade aktualisiert: Neu ist, dass für alle bestehenden und neu abgeschlossenen Versicherungsverträge auch Deckung für den Fall besteht, wenn der Versicherte als Kategorie I-Kontaktperson (K1) mittels eines behördlichen Absonderungsbescheides unter Quarantäne gestellt wird. Ohne Zusatzprämie.

"Mit einer umfassenden Reiseversicherung, wie sie die Europäische anbietet, ist Corona, wie jede andere Krankheit auf Reisen, versichert – ohne Zusatzkosten. Das beinhaltet die medizinischen Kosten, den Rücktransport, Aufzahlungen für notwendige Verlängerungen oder Quarantäne vor Ort. Auch für den Stornofall gilt Corona als Grund, damit man endlich wieder sorgenfrei buchen kann", so Lackner.

Die immer aktuellen Covid-Erklärungen zum Reiseversicherungsschutz finden Sie wie gewohnt hier: www.europaeische.at/service/reisemagazin/artikel/information-zum-neuartigen-coronavirus-covid-19-und-zur-stornoversicherung

Der Versicherungs-Experte warnt allerdings davor, nur über Corona nachzudenken und zu vergessen, dass es weitere Risiken gibt: „Wir verzeichneten vor der Pandemie mehr als 40.000 Schadensfälle pro Jahr.“

Darum ist eine Absicherung unumgänglich. Eine Jahres-Reiseversicherung ist für alle sinnvoll, die mehrmals verreisen, auch innerhalb Österreichs. Dieses Angebot legt Lackner besonders Familien ans Herz, „damit sind alle Familienmitglieder 365 Tage abgesichert, egal, wie oft es auf Reisen geht. Das beinhaltet auch Feriencamps oder Schulreisen.“

Neue Infoseite klärt auf

"Was ist, wenn ich vor der Abreise positiv getestet werde, was, wenn ich am Urlaubsort erkranke? Gibt es Unterschiede bei den verschiedenen Urlaubsländern, wie ist das mit den Reisewarnungen?" Antworten auf all diese Fragen liefert die neue „Endlich wieder Urlaub“-Seite der Europäischen Reiseversicherung.

