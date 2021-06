Österreichische Belvilla-Gäste bleiben in der Heimat

80% der Belvilla-Buchungen durch heimische Urlauber werden in Österreich getätigt, das ist fast doppelt so viel wie im Sommer 2019 vor der COVID Pandemie und 12% mehr als im Sommer 2020, gibt Belvilla in einer Aussendung bekannt. Alleine letzte Woche seien die Buchungen im Inland im Vergleich zu der vorherigen Woche um 30% gestiegen. Grund sei unter anderem die COVID-Risikoeinschätzung für einige Länder und das Beibehalten der Einreise-Quarantäne für beliebte Reiseziele österreichischer Urlauber, so der Ferienhausspezialist weiter.

Kroatien auf Platz 2

Kroatien liegt für die beiden Sommermonate Juli und August zwar mit 8,1% auf Platz 2 der beliebtesten Belvilla-Destinationen österreichischer Gäste, 2020 machten diese jedoch 14,5% und 2019 sogar 22,4% der Buchungen aus. Italien befindet sich mit 7,6% momentan auf Platz 3. Somit sind die Buchungen für Italien durch österreichische Reisende in diesem Sommer im Vergleich zum Sommer 2019 um 59% gestiegen.

Ein Blick zu den Nachbarn

Die meisten deutschen Belvilla-Gäste bevorzugen eine Reise in ein Nachbarland: Auf Platz 1 liegen die Niederlande mit 18%, gefolgt von Österreich mit 17%, auf Platz 3 befindet sich Frankreich mit 7% und auf Platz 4 Italien mit 5%. Österreich bleibt somit auch im Sommer 2021 ein beliebtes Reiseziel für Gäste aus Deutschland, den Niederlanden und Italien, wobei über 90% der italienischen Belvilla-Gäste diesen Sommer in Italien bleiben werden. (red)