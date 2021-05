VIVA Cruises: Neue Reisen der MS Seaventure für 2022

Gäste des kleinen Expeditionsschiffs dürfen sich 2022 auf beeindruckende Reisen in Nord- und Westeuropa, sowie bis in die Arktis freuen, denn aufgrund der geringen Schiffsgröße sowie den 14 bordeigenen Zodiacs können auch kleinere Häfen und besondere Orte angesteuert werden.

Den Hochseekreuzfahrt-Start feiert VIVA Cruises zudem mit einem Special: auf alle Buchungen bis zum 31. Juli 2021 gibt es einen Frühbucherrabatt in Höhe von 10%.

Routen ab April 2022

Den Start macht VIVA Cruises am 16. April 2022 mit einer Sieben-Nächte-Kreuzfahrt ab Dublin. Bei dieser Reise geht es entlang der irischen Küste nach Belfast und über den Norden Schottlands bis nach Edinburgh. Darauf folgen weitere Reisen in die nordischen Gefilde unter anderem bis nach Spitzbergen, der nördlichsten Inselgruppe Norwegens im Arktischen Ozean. Ein Reisehighlight im neuen Katalog ist der Sommer im ewigen Eis. Auf der 24-tägigen Reise ab/bis Bremerhaven, die aufgrund der großen Nachfrage an zwei Terminen von Juni bis August buchbar ist, nimmt die MS Seaventure vorbei an den schottischen Shetland-Inseln Kurs auf Grönland.

Im September können Gäste ab/bis Bremerhaven die schönsten Städte Skandinaviens wie Oslo, Göteborg und Kopenhagen entdecken, bevor es im Oktober ins westliche Europa geht. Die 22-tägige Kreuzfahrt führt ab Bremerhaven entlang der französischen, spanischen und portugiesischen Küste bis zu den Kanaren, wo sie in Santa Cruz de Tenerife endet.

Alle Hochseekreuzfahrten mit der MS Seaventure, die erst kürzlich in der Werft in Antwerpen ihren finalen Anstrich in den VIVA Cruises-Blautönen bekommen hat, sowie der neue Katalog stehen ab dem 28. Mai 2021 unter www.viva-cruises.com und www.viva-cruises-expeditions.com zur Verfügung. (red)