Flughafen Frankfurt: Wiedereröffnung des Passagier-Terminals

Das seit März vergangenen Jahres gesperrte Gebäude steht für Passagiere und Airlines ab dem kommenden Dienstag (1. Juni) wieder zur Verfügung, wie der deutsche Flughafenbetreiber Fraport am Dienstag mitteilte.

Erhöhtes Passagieraufkommen im Sommer

Man sei damit auf die erwarteten Passagierzahlen im Sommer gut vorbereitet, sagte Terminal-Manager Sascha König. Zeitgleich geht auch die umstrittene Landebahn Nordwest wieder in Betrieb. Bürgerinitiativen halten dies wegen der nach wie vor niedrigen Zahl von Flugbewegungen am größten deutschen Flughafen für unnötig. Die 2011 eröffnete Landebahn hatte die Zahl der Anflüge über dem südlichen Frankfurter Stadtgebiet stark erhöht. In der Coronaflaute hatte Fraport die Landebahn wie auch das Terminal 2 stillgelegt und kehrt nun zur vollen Kapazität zurück. Die Wiedereröffnung wird mit dem wieder ansteigenden Bedarf begründet. Mit bis zu 600 täglichen Flugbewegungen ist Deutschlands größter Flughafen aber noch weit von früheren Rekordwerten mit mehr als 1.500 Starts und Landungen an einem Tag entfernt. Ein drittes Terminal ist im Bau. (apa/dpa/red)