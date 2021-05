Europäische: Covid-19 Deckung und Reisewarnung

Wie dies wie bisher bei der Europäischen Reiseversicherung ohne Aufzahlung. Bei Reisen in Länder mit Reisewarnung wegen Covid-19 besteht, wie schon bisher, voller Versicherungsschutz, außer Erkrankung an Covid-19. Für diese Länder gibt es weiterhin die Möglichkeit einer Anfrage und individuelle Deckungszusage, ebenfalls OHNE Aufzahlung - womit auch die allfällige Rückabwicklung einer Zusatzpolizze im Falle des Wegfalls der Reisewarnung nach Abschluss entfällt. Im Stornofall besteht weiterhin und unverändert auch bei Erkrankung an Covid-19 Deckung.

Versicherungsschutz während der Reise

Länder ohne Reisewarnung

Es besteht voller Versicherungsschutz auch für Erkrankung an Covid-19.

Länder mit Reisewarnung wegen Covid-19

Es besteht voller Versicherungsschutz außer für alles im Zusammenhang mit Covid-19. Deckung auf Anfrage möglich.

Länder mit Reisewarnungen aus anderen Gründen als Covid-19 (z.B. Krieg, Bürgerkrieg)

Es besteht kein Versicherungsschutz.

Versicherungsschutz vor der Reise

Es besteht voller Versicherungsschutz auch bei Erkrankung an Covid-19. (red)

Details dazu wie immer auf unserer Website. Das Unternehmen geht davon aus, dass in den nächsten Wochen und Monaten weitere Länder von der Liste mit Reisewarnung genommen werden und wieder uneingeschränkt bereist werden können.