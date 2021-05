Neues LUX*-Flaggschiff auf Mauritius

Das LUX* Grand Baie Resort & Residences liegt eingebettet in die Lagune von Grand Baie, eine Gegend im Norden von Mauritius, die für ihre lebhaften Strandcafés, Bars und lokales Kunsthandwerk bekannt ist. Das neue Flaggschiff von LUX* Resorts & Hotels, mit uneingeschränkter Sicht auf Meer und Sandstrand, läutet eine neue Generation von Resorts im Boutique-Stil ein.

„Die Vision für LUX* Grand Baie hatte ich schon seit einiger Zeit und ich war fest entschlossen, all meine jahrelange Erfahrung mit Resorts auf der ganzen Welt in diesem herrlichen Anwesen zu einem Crescendo zu bringen. Grand Baie ist für mich das Kronjuwel von Mauritius. Der Auftrag war von Anfang an klar: das feinste Luxusresort im Indischen Ozean zu schaffen. Gleichzeitig wurde es zum Flaggschiff für LUX* Resorts & Hotels und zu unserem ersten Greenfield-Projekt auf Mauritius. Das Wesentliche musste perfekt sein - komfortabel, warm und einladend. Aufregend, kreativ und voller ‚LUX* Seele‘. Diese ‚Seele‘ kommt von unseren Leuten, die auf Mauritius einfach magisch sind", sagt Paul Jones, Geschäftsführer von The Lux Collective.

Tropisches Hideaway

Der Entwurf des LUX* Grand Baie stammt von Jean-Francois Adam. Der aus Mauritius stammende Architekt ließ sich von Segelbootarchitektur und seiner Kindheit inspirieren, die er genau an dem Strand verbrachte, wo das Resort heute steht. Heraus kam ein Design-Konzept, welches das Leben drinnen und draußen und die „Reinheit" in Harmonie mit der natürlichen Umgebung heraufbeschwört. Die Architektur bricht mit der traditionellen Form auf Mauritius und ist gleichzeitig eine Hommage an die ursprünglichen Materialien der Insel. „Ich bin fasziniert von der Mechanik von Segelbooten: die Wechselbeziehung zwischen dem Rumpf und dem Meer, den Segeln und dem Wind und dem Menschen mit der Natur, die ein Bild der Eleganz hervorruft. Diese Eleganz habe ich in die Architektur des LUX* Grand Baie Resort & Residences einfließen lassen", so Jean-Francois Adam.

Design-Maestra Kelly Hoppen CBE hat die Innenräume entworfen, welche die Schönheit des Landes und des Indischen Ozeans mit großzügigen Räumen, die „einen Hauch von frischer Luft“ symbolisieren, einfangen. „Von dem Moment an, in dem Sie das Resort betreten, werden Sie mit einer unglaublichen Weitläufigkeit und einer Vielzahl von exquisiten und natürlichen Texturen und Tönen empfangen, die Raffinesse und Komfort ausstrahlen. Alles ist so inszeniert, dass sich die Gäste in ein Erlebnis von Entspannung und Luxus fallen lassen können", beschreibt Kelly Hoppen ihr Interior Konzept.