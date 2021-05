Aldiana: Clubs eröffnen in Kürze

Für den Restart hält der Clubanbieter einige Buchungsanreize bereit.

Eröffnungsangebot für den Aldiana Club Ampflwang

Speziell für den Aldiana Club Ampflwang hält ein Top-Eröffnungsangebot bereit: Im Reisezeitraum 21. Mai bis 05. Juni 2021, also zu den Pfingstferien, genießen Aldiana Kunden das idyllische Hausruckviertel und seine vielfältigen Freizeitmöglichkeiten bereits ab 99 EUR pro Person/Nacht. Und dies so richtig sorglos und ganz ohne Risiko, denn für die Bergclubs gilt für die gesamte Sommersaison 2021 eine Stornokulanz für Neubuchung bis zum 30.06.2021 mit folgenden Fristen: kostenfreies Storno bis fünf Tage vor Anreise für alle Anreisen bis Ende Juni und 14 Tage für alle Anreisen ab 01. Juli 2021. Für die Strandclubs bietet Aldiana unabhängig vom Reisepreis ein zubuchbares Flexpaket um 59 EUR pro Person für alle gebuchten Reisen bis April 2022, das ebenfalls eine kostenfreie Stornierung bis 14 Tage vor Abreise ermöglicht.

Kein Zuschlag für Einzelzimmer

Singles, die sich nach Ruhe, Entspannung und Strand sehnen, sind bei Aldiana ebenfalls bestens aufgehoben. Alleinreisende urlauben in den Aldiana Clubs Costa del Sol (Adults Friendly) und Fuerteventura bis zu Saisonende ohne Einzelzimmerzuschlag im Doppelzimmer. Zusätzlich werden vor Ort jede Woche kleine Get togethers mit Tapas oder Kochabende für diese Zielgruppe geboten. Arbeiten in entspannter Atmosphäre mit Blick auf das türkisglitzernde Meer. In der Pause zur Abkühlung kurz mal in den angenehm kühlen Pool eintauchen und statt in der Küche nach einem langen Arbeitstag den Kochlöffel zu schwingen, sich kulinarisch rundum verwöhnen zu lassen. Hört sich nicht nur traumhaft an, das neue Angebot "Homeoffice mit Meerblick" von Aldiana macht all dies auch möglich. Die ClubOffice Zimmer by Aldiana sind ab 15.05.2021 für den Aldiana Club Fuerteventura buchbar. So kostet zum Beispiel eine Woche mit Flug ab München, Transfer und all-inclusive ab 1.228 EUR pro Person (Reisetermin: 12. bis 19. Juni 2021). (red)