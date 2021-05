Neuausrichtung bei STA Travel

Die 30 Vertriebsstellen von STA Travel stehen ab sofort unter dem Dach der Gruppe "New Travel Reisebüro Vertrieb" - eine Tochter von AERTICKET und AER Kooperation und setzen künftig auf junge Erwachsene die "sinnstiftenden und abenteuerreichen Reisen" erleben möchten.

Bis zur Wiedereröffnung der Vertriebsstellen werden Kunden von STA Travel Experten digital beraten, Termine für Video-Gespräche erfordern eine vorherige Anmeldung.

Unter dem Dach der NTRV

Neben STA Travel stehen ab sofort auch der Reiseveranstalter Explorer Fernreisen (13 Filialen) sowie derzeit 10 Reisebüros unter dem Dach der NTRV. In Kürze wird auch Travel Overland mit sieben Reisebüros und einer umsatzstarken Onlineplattform hinzukommen. "Dadurch können wir Synergien im Bereich von Einkauf, Produktion von Reisen erzielen und vor allem in eine kundenzentrierte Technik investieren", so NTRV-Chefin Heike Niederberghaus.

Auch die Individualität und die Abgrenzung in den Zielgruppen werde verstärkt. Die Klientel von STA Travel suche keine Mainstream-Projekte und habe eine hohe Nachfrage nach speziellen Reisebausteinen. Für sie werde die ohnehin schon ausgefallene Produktpalette in Kürze nochmals um verschiedene Reisearten erweitert. Zum Angebot von STA Travel gehören dann zum Beispiel auch Hausbootferien und Elternzeit-Reisen, die das bisherige Portfolio von Erlebnisreisen, Round-the-world Flugtickets, Freiwilligenprojekten, Work & Travel Angeboten und Sprachreisen komplettieren. (red)