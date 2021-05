Korean Air erweitert Gepäck-Benachrichtigungsservice

Next Slide

Der neue Service von Korean Air, der Fluggäste benachrichtig sobald ihr aufgegebenes Gepäck sicher verladen ist, ist seit 1. Mai 2021 für alle Strecken der Airline verfügbar.

So funktioniert der Service: Sobald das aufgegebene Gepäck sicher verladen wurde, erhält der Fluggast in der neuen "Korean Air My"-App eine Benachrichtigung wie "Ihr Gepäck KE123456 wurde auf dem Flug KE1211 in Richtung Jeju (CJU) geladen". Der Benachrichtigungsdienst steht dabei allen Skypass-Mitgliedern, die die Mobile App von Korean Air installiert und Push-Benachrichtigungen aktiviert haben, zur Verfügung.

Der Service basiert auf dem von Korean Air entwickelten Baggage Reconciliation System (BRS), das die beim Check-in erstellten Barcode-Informationen des Gepäcks vor dem Laden in das Flugzeug scannt und überprüft. Die BRS stellt sicher, dass das Gepäck auf den richtigen Flug geladen und nicht übersehen wird. (red)