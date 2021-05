Austrian bietet medizinische Reisebegleitung

In Kooperation mit Medical Travel Companions (MTC) bietet der Carrier Passagieren mit speziellen medizinischen Bedürfnissen einen privaten Begleit- und Betreuungsservice durch medizinische Fachkräfte vor, während und nach der Flugreise an.

Leistungen auf einen Blick

Die heimische Airline entspricht damit der in den letzten Monaten gestiegenen Nachfrage nach medizinischer Unterstützung. Austrian Airlines Passagiere können nun im Rahmen der Flugbuchung individuelle Premium-Leistungspakete gegen Gebühr wählen. Die Pakete umfassen individuell anpassbare Services, wie die Betreuung durch qualifiziertes Pflegepersonal oder eine Ärztin bzw. einen Arzt. Die Begleitperson unterstützt je nach gewähltem Paket auf Wunsch vor, während und nach der Flugreise, etwa bei Transitaufenthalten oder bei der Begleitung zu einem PCR-Test am Flughafen. Dieses neue Austrian Airlines Serviceangebot richtet sich neben Einzelpersonen auch an Familien mit Kindern oder Gruppen, die sich Unterstützung oder mehr Autonomie auf ihrer Flugreise wünschen. Die Gebühren für einen MTC sind abhängig von der gewünschten Leistung und bewegen sich zwischen 450 EUR und 2.900 EUR. Weitere Details zum Angebot finden Sie auf https://www.austrian.com/at/de/medical-travel-companions. (red)