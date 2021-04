KLM: Gratis-WI-FI auf Europa-Flügen

Ein erstes Flugzeug des Typs ist bereits für diesen Service ausgestattet. Die Installation auf allen 18 Flugzeugen des Typs B737-800 soll bis Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Um dies zu erreichen, hat KLM eine Partnerschaft mit dem Kommunikationsunternehmen Viasat geschlossen, das die erforderliche Technologie liefern und warten wird.

Drei Pakete zur Auswahl

Während des Fluges bietet KLM drei Internetpakete zur Auswahl: Messaging, Surf und Stream. Mit Messaging können Passagiere kostenlos Nachrichten über WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat usw. senden und empfangen. Wer mehr Daten verwenden möchte, kann eine Gebühr zahlen und entweder Surf oder Stream auswählen. Kunden können das Paket auswählen, das ihren Anforderungen am besten entspricht. Diejenigen, die Filme ansehen möchten, sollten Stream wählen, während Surf genügend Daten für diejenigen bietet, die nur online einkaufen oder Nachrichtenartikel lesen möchten. Passagiere können die Internet-Pakete während ihres Fluges über das KLM-Portal erwerben.

Internet für alle Langstreckenflugzeuge im Jahr 2022

KLM bietet bereits WLAN an Bord der Flotten Boeing 787 und Airbus A330 an und installiert es derzeit in den Flugzeugen Boeing 777. Derzeit seien 81% der Interkontinentalflotte mit einer Internetverbindung ausgestattet. Es werde erwartet, dass die Passagiere bis zum ersten Quartal 2022 an Bord aller Interkontinentalflugzeuge über einen Internetzugang verfügen, schreibt KLM in einer Aussendung. (red)